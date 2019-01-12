HABER

"Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçelerini anlıyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 16:43 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: "Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçelerini anlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'den çekilme konusuna ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçesini anladıklarını söyledi.

Suudi Arabistan'ın Al Arabiya kanalına konuşan Pompeo, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesine ilişkin, "Türkiye'nin sınırlarını ve halkını koruma gerekçelerini anlıyoruz." dedi.

Pompeo, Orta Doğu'da varlıklarının devam edeceğini de belirterek, "Müttefiklerimize bölgeden çekilmeyeceğimizi söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önceliğinin terör örgütü DEAŞ'ı ortadan kaldırmak olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Pompeo, bunu da bölgedeki müttefikleriyle iş birliği içerisinde gerçekleştireceklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan Konsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine de değinen Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı'nın öldürülmesinde parmağı olanların hesap vermesini istediklerini ifade etti.

Pompeo, Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ilişkilerin gazeteci Kaşıkçı cinayetiyle sınırlandırılmasının mümkün olmadığını da söyleyerek, "Suudi Arabistan, ABD'nin önemli müttefikidir ve iş birliğimiz devam edecektir." diye konuştu.

İran konusuna dair ise Pompeo, şunları kaydetti:

"İran halkının, rejimin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale etmesinin kabul edilemez olduğunu bilmesi gerekir. İran halkının sesini duymak istiyoruz. İran halkının, onlar için onurlu bir hayat istediğimizi bilmesi gerekir."

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Yaralılara ulaşamayan ambulansa itfaiyeden "takozlu" yardımYaralılara ulaşamayan ambulansa itfaiyeden "takozlu" yardım
AK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım ToplantısıAK Parti Kocaeli Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

HÜDA PAR yerel seçime katılmıyor!

HÜDA PAR yerel seçime katılmıyor!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

İşte Serdar Aziz'in kazanacağı para!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

Fransa'nın başkenti Paris'te patlama

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Korkutan deprem! 3.8 şiddetinde salladı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Meteoroloji uyardı! Bu geceye dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

İzmir'de rekor yağış! Trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

İstanbul polisi her yerde onu arıyor!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

Ahmet Turgay İmamgiller hayatını kaybetti!

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'daki tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.