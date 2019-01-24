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"Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi normal"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 00:16 | Son Güncelleme

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian: "Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi normal"

PARİS (AA) - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesinin normal olduğunu açıkladı.

Le Drian, Senatonun Dışişleri Komisyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak istemesi normal" değerlendirmesinde bulunan Le Drian, Türkiye'nin 4 yıldır ifade ettiği ve ABD Başkanı Trump'ın yeniden gündeme getirdiği Suriye'de "güvenli bölge" uygulaması ile ilgili soru işaretleri olduğunu belirtti.

Le Drian, bu soru işaretlerinin 6 Şubat'ta Washington'da yapılacak uluslararası koalisyonun toplantısında giderilebileceğini söyleyerek, söz konusu bölgenin sınırlarını ve garantörlerinin görüşülmesi gerektiğini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian Suriye Türkiye

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