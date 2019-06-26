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"Türkiye'nin sistem değişikliğine ihtiyacı var"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2019 13:56 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Türkiye'nin süratle bir sistem değişikliğine ihtiyacı var. Yeniden ya parlamenter sisteme dönülecek veya başkanlık sistemi devam etse bile parlamento güçlendirilecek"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin süratle bir sistem değişikliğine ihtiyacı var. Yeniden ya parlamenter sisteme dönülecek veya başkanlık sistemi devam etse bile parlamento güçlendirilecek." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek seçim sonuçlarının İstanbul için hayırlara vesile olmasını diledi.

Seçim sonuçlarının, vatandaşların hangi parti olursa olsun artık algılara, ötekileştirmeye, yolsuzluğa itibar etmeyeceğini ve korku altında yönetilmek istemediğini ortaya koyduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"İşte bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, etrafındakilerin söylediklerine, kendisini hatadan masum göstermelerine itibar etmemeli. Yalakalara itibar kimseye fayda sağlamıyor. Bundan dolayı da Türkiye'nin süratle bir sistem değişikliğine ihtiyacı var. Yeniden ya parlamenter sisteme dönülecek veya başkanlık sistemi devam etse bile parlamento güçlendirilecek. Bütün atamalar, muameleler alenileşecek."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'deki bütün gelişmelerden sorumlu olduğunu belirten Karamollaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu sistemin değişmesi lazım. Ben eminim ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı düşünceleri zihninde evirip çeviriyor. Bu değişiklikler olmazsa Türkiye'de huzur olmaz. Bu değişiklikler olmazsa artık tek başına algı operasyonlarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan bundan sonraki seçimleri kazanamaz kanaati hakim şimdi. AK Parti tarafından İstanbul nasıl kaybedildiyse Türkiye de bundan sonra kaybedilir."

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23 Haziran İstanbul seçimleri Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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