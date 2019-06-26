"Türkiye'nin sistem değişikliğine ihtiyacı var"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin süratle bir sistem değişikliğine ihtiyacı var. Yeniden ya parlamenter sisteme dönülecek veya başkanlık sistemi devam etse bile parlamento güçlendirilecek." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Balgat'taki eğitim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ederek seçim sonuçlarının İstanbul için hayırlara vesile olmasını diledi.

Seçim sonuçlarının, vatandaşların hangi parti olursa olsun artık algılara, ötekileştirmeye, yolsuzluğa itibar etmeyeceğini ve korku altında yönetilmek istemediğini ortaya koyduğunu ifade eden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"İşte bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, etrafındakilerin söylediklerine, kendisini hatadan masum göstermelerine itibar etmemeli. Yalakalara itibar kimseye fayda sağlamıyor. Bundan dolayı da Türkiye'nin süratle bir sistem değişikliğine ihtiyacı var. Yeniden ya parlamenter sisteme dönülecek veya başkanlık sistemi devam etse bile parlamento güçlendirilecek. Bütün atamalar, muameleler alenileşecek."