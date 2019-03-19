AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yeni Zelanda'daki saldırıyı yapan kişi Hristiyan. Müslüman ve Türk düşmanı fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun bundan haberi yok. Bu saldırıyı, bu caniyi kınayacağına çıkmış, 'İslam dünyası kendini sorgulasın' diyor. Avustralya'da ırkçı bir senatör var Müslüman ve Türk düşmanı, onun söylediği lafı burada Türkiye'de CHP Genel Başkanı söylüyor. Bu, Türkiye'nin siyaseti için acı bir hadise." dedi.

Çelik, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde düzenlenen mitingde, yerel seçime kısa bir süre kaldığına işaret ederek, Cumhur İttifakı adaylarının seçilmesiyle yapılacak hizmetlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısına değinen Çelik, "Cuma namazı sırasında Müslüman kardeşlerimiz, namaz kılarken bir cani oraya geldi ve o cani tuttu o masum insanları otomatik silahla tarayarak şehit etti." diye konuştu.

Çelik, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla oraya Türkiye'den bir heyet gitti. Başka hiçbir yerden heyet gitmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız gitti, aziz milletimiz adına başsağlığı dileklerimizi iletti ve onlarla beraber olduğumuzu ifade ettiler. Bu birliğimiz, dayanışmamız, kardeşliğimiz sayesinde ortaya çıkan bu güçle dünyanın her tarafında varız. Türki cumhuriyetlerde, Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Afrika'da varız. Fiziki sınırlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarıdır, manevi sınırlarımızsa dünyada nerede bir manevi varlığımız varsa, şehitliğimiz varsa orası bizim sınırlarımızdır. Biz, öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesinden, güçlenmesinden, kuvvetlenmesinden sorumluyuz, onun dışında da dünyanın her tarafından büyük bir sorumluluğa sahibiz."