Türkiye’nin Somali Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "80’in üzerinde ölü var, 2’si Türk vatandaşı. 100’ün üzerinde de yaralı var. Türkiye’den bir ambulans uçak talep edildi" denildi.

T\u00fcrkiye\u2019nin Somali B\u00fcy\u00fckel\u00e7ili\u011finden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "80\u2019in \u00fczerinde \u00f6l\u00fc var, 2\u2019si T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131. 100\u2019\u00fcn \u00fczerinde de yaral\u0131 var. T\u00fcrkiye\u2019den bir ambulans u\u00e7ak talep edildi" denildi.PARTNERSon 5 g\u00fcn! 31 Aral\u0131k'tan sonra de\u011fi\u015fiyorBeylikd\u00fcz\u00fc\u2019nde l\u00fcks teknede yang\u0131n pani\u011fi7'nci kattan d\u00fc\u015fen kad\u0131n \u00f6ld\u00fc
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