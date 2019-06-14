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Türkiye'nin Somali'ye sağlık desteği devam ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.06.2019 14:34 | Son Güncelleme

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan personel sayısı 737'ye ulaştı - Hastanede 2019'un ilk üç ayında bin 440 ameliyat yapılırken, 68 bin 210 hastaya da poliklinik hizmeti verildi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli personel sayısının 737'ye ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2014'te hasta kabulüne başlayan Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verilen sağlık hizmeti artarak devam ediyor. Hastanede 80'i Türk, 657'si Somalili olmak üzere görev yapan personel sayısı 737 oldu.

Hastanede 30 Türk, 11 Somalili uzman hekim ile 87 Somalili asistan hekim bulunuyor. Asistan hekimler, 3 yıl içinde eğitimlerini tamamlayarak uzmanlığa geçecek. Böylece gelecek yıldan itibaren hastanede eğitimleri Türkiye tarafından verilen 100'e yakın Somalili uzman hekim görev yapacak.

Somali'de yeterli sayıda hekim ve sağlık personelinin bulunmaması nedeniyle Türkiye, Mogadişu'da kurduğu modern hastane ve yürüttüğü eğitim çalışmalarıyla ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesine destek veriyor.

Somali'ye sağlık sisteminin oluşturması konusunda da bilgi ve tecrübe aktarımı yaparak ülkenin sağlık hizmetlerinde kendine yeter hale gelmesi hedefleniyor. Türkiye ile Somali arasında kurulan bu sistem, sağlık alanında dünyada uygulanan en kapsamlı ve başarılı iş birliği örneği olarak gösteriliyor.

Somali'deki tek eğitim ve araştırma hastanesi olan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Sağlık Bakanlığınca dörder aylık dönemlerle görevlendirilen Türk sağlık personeline ek olarak yerel sağlık çalışanları da hizmet veriyor.

2016'da başlayan uzmanlık eğitimleri kapsamında 87 Somalili asistan 22 alanda uzmanlık eğitimi alıyor. Somalili asistanlar, zorunlu rotasyon kapsamında eğitimlerinin bir kısmını Türkiye'deki hastanelerde alıyor.

- 3 ayda bin 440 ameliyat yapıldı

Açıklamada, Somali'de sunulan sağlık hizmetlerine de yer verildi. 20 branşta poliklinik hizmeti verilen hastanede, günlük ortalama bin hastaya ulaşılıyor. 2019'un ilk üç ayında bin 440 ameliyat yapılırken, 68 bin 210 hasta poliklinik hizmeti aldı. 373 doğumun gerçekleştiği hastanede, 5 bin 488 seans hemodiyaliz hizmeti, bin 941 hastaya da diş tedavisi hizmeti verildi.

201 yataklı hastanede 13 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. 63 dönümlük kampüs alanının içinde hastanenin yanı sıra Sağlık Bilimleri Üniversitesince eğitim verilen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binası, lojman, cami, kafeterya ve otopark bulunuyor. 2016'da öğrenci alımına başlayan ve eğitim dili Türkçe olan Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu da bu yıl ilk mezunlarını verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mogadişu Recep Tayyip Eğitim ve Araştırma Hastanesi Somali

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