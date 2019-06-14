Türkiye'nin Somali'ye sağlık desteği devam ediyor

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli personel sayısının 737'ye ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2014'te hasta kabulüne başlayan Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verilen sağlık hizmeti artarak devam ediyor. Hastanede 80'i Türk, 657'si Somalili olmak üzere görev yapan personel sayısı 737 oldu.

Hastanede 30 Türk, 11 Somalili uzman hekim ile 87 Somalili asistan hekim bulunuyor. Asistan hekimler, 3 yıl içinde eğitimlerini tamamlayarak uzmanlığa geçecek. Böylece gelecek yıldan itibaren hastanede eğitimleri Türkiye tarafından verilen 100'e yakın Somalili uzman hekim görev yapacak.

Somali'de yeterli sayıda hekim ve sağlık personelinin bulunmaması nedeniyle Türkiye, Mogadişu'da kurduğu modern hastane ve yürüttüğü eğitim çalışmalarıyla ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesine destek veriyor.

Somali'ye sağlık sisteminin oluşturması konusunda da bilgi ve tecrübe aktarımı yaparak ülkenin sağlık hizmetlerinde kendine yeter hale gelmesi hedefleniyor. Türkiye ile Somali arasında kurulan bu sistem, sağlık alanında dünyada uygulanan en kapsamlı ve başarılı iş birliği örneği olarak gösteriliyor.