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Türkiye’nin son nalın ustasına vefa

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 09:50 | Son Güncelleme

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan Türkiye’nin son nalın ustası Cemil Tolga (87), 75 senedir Tire Çarşısı’nda nalıncılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan Türkiye’nin son nalın ustası Cemil Tolga (87), 75 senedir Tire Çarşısı’nda nalıncılık mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Tire’de bulunan tarihi el sanatları ve onların yaşayan son ustalarına destek amaçlı ziyaretlerini sürdüren Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, 75 yıldır nalıncılık yapan Tolga’yı ziyaret etti.
Türkiye’nin son nalın ustası Cemil Tolga, geçmişte Ege Bölgesi’nde ticaretin kalbinin attığı 8 asırlık Tire Çarşısı’nda nalın üretmeye devam ediyor. Son ustaya vefa ziyaretinde bulunan Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, “Cemil ustanın başımızın üzerinde yeri var” dedi.
Kaybolmaya yüz tutan el sanatları için destek turlarını sürdüren Tire İlçe Kaymakamı Hasan Tanrıseven, el sanatlarının bir kentin aynası olduğunu söyledi. Eskiden ihtiyaçları gidermek için ustaların el emeği göz nuru dökerek yaptığı ürünlerin teknolojinin gelişmesiyle birlikte daha çok sanatsal ürünler haline geldiğini kaydeden Kaymakam Tanrıseven şunları söyledi:
"Bir kentin kimliğini yansıtan el sanatlarına sahip çıkıp onları gelecek kuşaklara aktarmak en birincil görevlerimiz arasında. Bu sebeple Tire’de bulunan el sanatları ve onların son ustalarına destek amaçlı ziyareti yapıyorum. Bu hafta nalıncılık mesleğini 75 yılı aşkın süredir azimle devam ettiren Türkiye’nin son nalıncısı Cemil ustamızı ziyaret edip kendisinden meslek ile ilgili bilgiler aldık. Cemil usta ve onun gibi mesleğini aşk ile yapan tüm ustalarımıza Allah uzun ömür, sağlık sıhhat versin. Son ustalar ilçemizin gururu. Her zaman yanlarındayız."

“Bu mesleği sürdürecek kimse yok”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren nalın ustası Cemil Tolga şunları kaydetti:
"Ben 87 yaşındayım. Dile kolay tam 75 yıldır bu mesleği sürdürüyorum. Ömrüm vefa ettiği sürece de devam edeceğim. Artık bu mesleği yapan yok. Bizim mesleğimiz de güncelliğini yitirdi. Eskiden bu çarşıda 8 nalıncı vardı. Şimdi artık bu meslek de bitme aşamasına geldi. Benden sonra bu mesleği sürdürecek kimse yok. Daha önce selam veren, ayaküstü hal hatır soran olmuştu ama ilk kez bir kaymakam beni hususi ziyaret ederek sohbet etti. Bu yeter bize. Kaymakamımız Hasan Tanrıseven’den Allah razı olsun.”

Kaymakam Tanrıseven’e nalın hediye etti
Duygusal anların yaşandığı ziyarette Tireli nalın ustası Cemil Tolga, Kaymakam Tanrıseven’e ziyaret anısına bir çift nalın hediye ederek, “Bunu size hediye ediyorum. Ziyaretiniz beni çok memnun etti. Bu hediyeyi benden bir hatıra olarak saklamanızı istiyorum” dedi.
Kaymakam Tanrıseven Cemil ustanın yaptığı nalını Kaymakamlık makamında sergileyeceklerini kaydetti.

Değerli çeyiz hediyesi
Nalın, özel durumlarda giyilen, vücudun statik elektriğini alan bir çift tahtadan ayakkabı. Türk işleme sanatıyla birleşmiş süslü, altın, gümüş işlemeli, sedef kakmalı, incili boncuklu, çeşit çeşit desenleriyle ustasının elinde süslenen nalınlar, eskiden her gelinin çeyizinde mutlaka bulunuyordu. Kadife üzerine sırma ile işlenmiş nalınlar ilk defa Tireli ustalar tarafından?üretildi Geçmiş dönemlerde çeyiz sandıklarının vazgeçilmesi olan nalınlar, bugün hediyelik eşya olarak satılmakta ve şark köşelerini süsleyen otantik simgelerden. Nalınlar, genç kızlara düğün hediyesi olarak götürülüyordu.??Çeyiz nalını denilen nakışlı, sedef kakmalı, gümüş kaplamalı nalınlar da yapılır, çeyiz tepsilerine konuluyordu.

Türkiye’nin son nalın ustasına vefa

Türkiye’nin son nalın ustasına vefa

Türkiye’nin son nalın ustasına vefa

Türkiye’nin son nalın ustasına vefa

Türkiye’nin son nalın ustasına vefa

Türkiye’nin son nalın ustasına vefa

Türkiye’nin son nalın ustasına vefa

Türkiye’nin son nalın ustasına vefa

Türkiye’nin son nalın ustasına vefa

Türkiye’nin son nalın ustasına vefa

Türkiye’nin son nalın ustasına vefa

Türkiye’nin son nalın ustasına vefa

Türkiye’nin son nalın ustasına vefa

Türkiye’nin son nalın ustasına vefa

Türkiye’nin son nalın ustasına vefa
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