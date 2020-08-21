Türkiye'nin sondaj ve sismik araştırma gemileri neler?

Bu gemiler sırasıyla Fatih sondaj gemisi, Yavuz sondaj gemisi, Kanuni sondaj gemisi ile Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi ile Oruç Reis sismik araştırma gemisi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih araştırma gemisinin Karadeniz'de doğalgaz keşfettiğini duyurduğu açıklamasında Türkiye'nin üç sondaj ve iki sismik araştırma gemilerinin tamamen Türkiye'ye ait ekipman ve personel ile çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olan Kanuni'nin yapımı 2012'de Güney Kore'de tamamlandı. Yapılan açık artırmayla 2020'de TPAO tarafından 37.5 milyon ABD doları karşılığında satın alındı. Gemi, 11.400 metre derinliğe, 3.000 metre sondaj açabilme kapasitesine sahip. Kanuni altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Kanuni sondaj gemisinin bakın, güncelleme ve geliştirme süreci Ağustos 2020'de Mersin'in Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiindeki NATO limanında başladı.

Yavuz sondaj gemisi 'Milli Enerji ve Maden Politikası' kapsamında denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla TPAO tarafından 262,5 milyon ABD doları karşılığında Ekim 2018'de satın alındı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 2100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfedildi.

Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi:

Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi, 2011 yılında Dubai'de inşa edildi, Türkiye tarafından sismografik araştırmalar ve özellikle petrol ve gaz araştırmalarında kullanılmak üzere 2013 yılında 130 milyon ABD doları karşılığında satın alındı. Gemi Karadeniz'deki araştırmalarına Karadeniz'de başladı, 2017'de Doğu Akdeniz'de devam etti. Gemi, Kuzey Kıbrıs yönetiminin TPAO'ya ruhsatlandırdığı Gazimağusa ile Lübnan arasındaki sularda 18 Eylül'e kadar petrol ve doğalgaz arama görevinde.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi:

Oruç Reis, Türkiye'nin yüzde 90 yerli tasarım, işçilik ve entegrasyonu olan bir sismik araştırma gemisi. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün sahibi olduğu geminin yapımına 2012'de İstanbul'da başlandı, 2015'te tamamlandı.

Gemi, Nisan 2017'de Akdeniz'de petrol ve hidrokarbon aramakla görevlendirildi. Yunanistan ile yaşanan gerilimde Almanya'nın araya girmesiyle Oruç Reis'in faaliyetleri bir süreliğine ertelenmiş ama Ağustos başında Oruç Reis için denizcilikte uyarı notu olarak bilinen NAVTEX'i yeniden ilan etmiş ve 23 Ağustos'a kadar geçerli olacağını duyurmuştu.