AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Türkiye’nin sorunları çözüldükçe mazlumların da sorunları çözülüyor. Bu mübarek günlerde Mescid-i Aksa'da yaşanan bir zulüm varsa bugün o zulmü dünya tek dile getiren, onun için mücadele eden yine bizler olacağız." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Partililerle bayramlaşan Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, birlik ve beraberlik içinde mutlu, huzurlu bir bayram olması temennisinde bulundu.

AK Parti'nin 18'inci yaşını kutlamasına iki gün kaldığını belirten Karaaslan, "18 yaşında bir gencin coşkusuyla, heyecanıyla, yüreğiyle, hedefleriyle, hayalleriyle birlikte aslında geride bıraktığımız 17 sene ve ondan çok daha öncesi fikri birlikteliğine sığdırdıklarımız ve halen gerçekleştireceğimiz hayallerimiz var. Başımızda bir liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Gideceğimiz çok yolumuz var. Hayata geçireceğimiz birçok yenilik var." diye konuştu.