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Türkiye'nin Suriye harekatı Köln'de protesto edildi

19.10.2019 14:40 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki operasyonu Almanya’nın Köln kentinde protesto edildi.

Türkiye'nin Suriye harekatı Köln'de protesto edildi

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki operasyonu Almanya’nın Köln kentinde Kürt gruplar tarafından protesto edildi.

"Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki saldırı savaşına karşı – Rojava ile dayanışma” sloganıyla düzenlenen gösteri Ebertplatz'da başladı. Göstericilerin "Türkiye'nin saldırı savaşını durdurun” ve "Alman hükümetinin Türkiye ile askeri işbirliğine son verilsin” yazılı pankartlar ve YPG flamaları taşıdığı görüldü.

Gösteriye sol grupların yanı sıra meclisteki muhalefet partilerinden Sol Parti de destek veriyor.

Gösteri öncesinde Köln'de güvenlik amacıyla helikopterler, TOMALAR ve binlerce polis memuru görevlendirildi. Polis Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada gösteri öncesinde Köln ana tren istasyonunda birçok kişinin arandığını ancak kimsenin gözaltına alınmadığını söyledi.

Güvenlik güçleri gösteriye 20 bin kişinin katılmasını bekliyor. Tüm Avrupa ülkelerinden katılımın olacağı gösteride şiddet olaylarının yaşanma ihtimali üzerinde de duruluyor.

dpa, epd / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe

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