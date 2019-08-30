Türkiye'nin Suriye sınırında protesto

Sınırda yaşanan gerginlikle ilgili Hatay Valiliği'nden de bir açıklama yapıldı. Valilik, Twitter üzerinden yaptığı açıklamasında "Sosyal medyada provakatif bazı paylaşımlar yapıldığı görülmektedir. Rejimin saldırılarını protesto amacıyla gösteriler Suriye tarafında düzenlenmiştir. Tahrik amaçlı paylaşımlara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

Demirören Haber Ajansı (DHA) Reyhanlı bölgesindeki sınır hattına asker ve polis birliklerinden oluşan takviye ekipler gönderildiğini aktardı. Fransız haber ajansı AFP'nin muhabiri, Türk sınır güvenlik güçlerinin havaya uyarı ateşi açtığını ve kalabalığı dağıtmak için gözyaşartıcı gaz kullandığını aktardı.

Sınırı geçmek isteyen göstericilere gözyaşartıcı gazla müdahale edildiği belirtiliyor. İdlib'de yarın sabahtan itibaren ateşkes ilan edilecek.Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de ateşkes ilan etme kararının ardından yüzlerce Suriyeli, Cilvegözü Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Bab el-Hava Sınır Kapısı'nda eylem yaptı. Türkiye'nin Şam yönetiminin İdlib'e yönelik operasyonun durdurulmasını sağlamasını isteyen göstericilerden bazılarının Türkiye tarafına doğru ilerlemeye çalıştığı belirtiliyor.

Gösteriler, Rusya'nın üç milyon kişinin yaşadığı İdlib'de yarın sabahtan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan edildiğini açıklamasının hemen ardından geldi.

Erdoğan: Kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar

Göstericiler arasında yer alan 53 yaşında Muhammed al Amouri, AFP'ye yaptığı açıklamada Türkiye'den İdlib operasyonunu önleme konusunda sözünü tutmasını istediklerini dile getirdi. Al Amouri, "Bu Türkiye'ye bir uyarıdır. Bir şey yapmazsa, Türkiye'ye ve Avrupa'ya geliyoruz. Buradaki siviller buna daha fazla katlanamaz" diye konuştu.

İki çocuk babası Usama Zahra da yaşananları "uluslararası suç" olarak niteleyerek "Bizim durumuma bakmalarını istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada Suriye'den yeni bir göç dalgasının kapıda olduğu uyarısında bulunmuştu. Erdoğan, "Kuzeyi zorluyorlar, bize doğru geliyorlar. Biz de bütün tedbirlerimizi şu anda almış durumdayız" demişti.

Dünya üzerinde en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumundaki Türkiye'de 3,6 milyon sığınmacı bulunuyor. Ankara, İdlib'e yönelik topyekün bir kara harekatının on binlerce kişiyi Türkiye sınırına taşımasından endişe ediyor.