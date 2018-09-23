Türkiye'nin Suriye'deki eğitime desteği sürüyor

Tekden Koleji desteğiyle Yesevi Hareketi Derneği tarafından onarılan ve mefruşatı tamamlanan okulda, yaklaşık bin 600 çocuğun eğitim göreceği belirtildi.

Okulda eğitim görecek öğrenciler, açılışa katılan heyeti 16 Türk bayrağı flamalarıyla karşıladı.

Açılışta öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

AA muhabirine konuşan Yesevi Hareketi Derneği Başkanı Mahmut Cömert, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı operasyonuyla kahraman Mehmetçiğimiz ve yiğit ÖSO unsurları tarafından özgürleştirilen Afrin'e bağlı Meryemin kasabasında çocuklarımızın ihtiyacı olan bu okulun tadilatını bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitimden mahrum kalan Suriye’nin geleceği olan bu çocuklara Yesevi Hareketi Derneği olarak eğitim sıkıntılarını çözebilmek için Tekden Koleji ve gönüllerimizin destekleriyle okulun açılışını gerçekleştirdik."

