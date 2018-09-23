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Türkiye'nin Suriye'deki eğitime desteği sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 16:45 | Son Güncelleme

Yesevi Hareketi Derneği, Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Meryemin kasabasında 16 derslik okul açılışı gerçekleştirdi - Okulun açılışına "Diriliş Ertuğrul" dizisinde Abdurrahman Alp karakterini canlandıran Celal Al ve dizinin yapımcısı Kemal Tekden de katıldı

AFRİN (AA) - Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'in doğusunda yer alan Meryemin kasabasında, tadilatı Tekden Koleji desteğiyle Yesevi Hareketi Derneğince tamamlanan okulun açılışı yapıldı.

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırındaki yer alan Afrin ilçesi Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından 18 Mart 2017 tarihinde terörden temizlenmişti.

Halkın büyük çoğunluğunun geri döndüğü Afrin'in Meryemin kasabasında yaşayan çocuklar okullu olmanın heyecanını yaşadı.

Tekden Koleji desteğiyle Yesevi Hareketi Derneği tarafından onarılan ve mefruşatı tamamlanan okulda, yaklaşık bin 600 çocuğun eğitim göreceği belirtildi.

Okulun açılışına "Diriliş Ertuğrul" dizisinde Abdurrahman Alp karakterini canlandıran Celal Al, dizinin yapımcısı Kemal Tekden ve Tekden Eğitim Kurumları yetkilileri ve Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Muhammed Vecih Cuma katıldı.

İki ayrı bölümden oluşan ilk ve ortaokul öğrencilerinin eğitim göreceği okulda 16 sınıf bulunuyor.

Okulda eğitim görecek öğrenciler, açılışa katılan heyeti 16 Türk bayrağı flamalarıyla karşıladı.

Açılışta öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı.

AA muhabirine konuşan Yesevi Hareketi Derneği Başkanı Mahmut Cömert, şunları kaydetti:

"Zeytin Dalı operasyonuyla kahraman Mehmetçiğimiz ve yiğit ÖSO unsurları tarafından özgürleştirilen Afrin'e bağlı Meryemin kasabasında çocuklarımızın ihtiyacı olan bu okulun tadilatını bitirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitimden mahrum kalan Suriye’nin geleceği olan bu çocuklara Yesevi Hareketi Derneği olarak eğitim sıkıntılarını çözebilmek için Tekden Koleji ve gönüllerimizin destekleriyle okulun açılışını gerçekleştirdik."

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Anahtar Kelimeler:
Afrin diriliş: ertuğrul Meryemin Okul Suriye

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