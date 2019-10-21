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Türkiye'nin Suriye'deki hedefi 120 kilometre

21.10.2019 16:45 | Son Güncelleme

Fransız haber ajansı AFP'nin Türk askeri yetkililere dayandırdığı bilgilere göre Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde 120 kilometre uzunluğunda bir güvenli bölge oluşturmayı planlıyor.

Türkiye'nin Suriye'deki hedefi 120 kilometre

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonla ilk aşamada 120 kilometre uzunluğunda bir güvenli bölge oluşturmayı hedeflediği bildiriliyor. AFP'nin Türk askeri yetkililerine dayandırdığı haberine göre 120 kilometrelik bölgenin Tal Abyad'dan Resul-Ayn'a kadar uzanmasının hedeflendiği, bir sonraki aşamada da güvenli bölgenin 444 kilometreye genişletilmesinin düşünüldüğü belirtildi. Güvenli bölgenin derinliğinin de Suriye devleti toprakları içinde yaklaşık 30 kilometre olmasının planlandığı ifade ediliyor.

Bundan sonraki adımlar Rusya'da atılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün İstanbul'da düzenlenen TRT World Forumunda Suriye'deki sürece ilişkin açıklamalar yaptı. ABD ile kararlaştırılan 120 saatlik operasyon arasına değinen Erdoğan, Suriye ile ilgili bundan sonraki adımların Rusya'da atılacağına dikkat çekti.

Erdoğan, "120 saatin artık büyük bir bölümü sona erdi. Şimdi yarın bizim Rusya, Soçi seyahatimiz var. Bu seyahatte Sayın Putin ile bu süreci ele alacak, ondan sonra da atılması gereken adımları inşallah atmış olacağız" şeklinde konuştu.

ABD Başkan Yardımcı Mike Pence'in geçen Perşembe günü Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarette 13 maddelik bir anlaşma sağlanmış ve bu anlaşma uyarınca YPG güçlerinin çekilmesi için Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarına beş gün ara vermesi kararlaştırılmıştı. Çekilmenin tamamlanmasının ardından da operasyonların tamamen durdurulması hedefleniyor.

AFP / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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