Türkiye’nin Suriye’nin Kuzeyinde ‘Güvenli Bölge’ Israrı Sürüyor

Türkiye Suriye’nin kuzeyinde ‘güvenli bölge’ kurmak bir yandan Fırat’ın batısında işbirliği yaptığı Rusya ve İran’la, diğer yandan da Fırat’ın doğusundan çekileceğini ilan eden ABD ile görüşmelerini sürdürüyor.

Henüz her iki tarafla yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamadı.

26 Ocak’ta Erzurum’da “Teröristleri değil ülkemizi korumaya yönelik bir güvenli bölge tesisi sözünün birkaç ay içinde yerine gelmesini bekliyoruz, aksi takdirde biz oluşturacağız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Kahramanmaraş’taki seçim mitinginde bu sözlerini yineledi.

Erdoğan, “Buradan Avrupa ve ABD başta olmak üzere tüm dünyaya sesleniyorum, gelin Türkiye’nin bu çabasına destek olun. Ülkemiz tarafından oluşturulacak güvenli bölge olursa Suriyeliler ne Avrupa’ya ne de başka ülkelere gitme arayışına girer. Vatandaşlarımızın can güvenliği açısından bu mesele çok önemlidir. Suriye’den ülkemize saldırılar olduğunda güya müttefikimiz olan devletler ülkemizde bulunan hava savunma sistemlerini söküp götürdüler. Türkiye olarak bir an evvel bu bölgeleri kontrol altına alıp güvenli hale getirerek ülkemizdeki Suriyelilerin dönüşünü süratlendirmek istiyoruz. Temennimiz bunu müttefiklerimizle işbirliği içinde yapalım ama bize böyle bir kolaylık sağlanmazsa her hal ve şart altında kendi imkanlarımızla gerçekleştirmekte kararlıyız” dedi.