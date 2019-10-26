'Türkiye'nin Suriye'nin Kuzeyinde Kalıcı Olmadığını Doğruladık'

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldi. Suriye konusunda Türkiye’yle aralarında ciddi görüş ayrılıkları bulunduğunu belirten Maas, görüşmenin içeriğiyle ilgili olarak, “Soçi’de yapılan mutabakat temelinde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde kalıcı varlığı olmaması, bunun geçici bir statüko olarak değerlendirilmesi. Bunu da konuştuk ve doğruladık” açıklaması yaptı. Maas, Suriye meselesini ele almak için ziyaret ettiği Ankara’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Türkiye’nin yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nı eleştirileriyle dikkat çekmiş olan Maas ile Çavuşoğlu arasında Suriye ekseninde gergin bir diyalog geçtiği bilgisi verildi. Maas’ın, Ankara ziyareti öncesinde Almanya’nın Türkiye’ye her türlü askeri teçhizat satışını yasaklaması gerektiği yönündeki açıklamalarını ise bugünkü basın toplantısında tekrarlamadığı gözlendi. Maas, ortak basın toplantısında, Suriye’ye yönelik Türkiye’nin yeniden askeri operasyon düzenlememesi gerektiği yönündeki görüşünü vurgulayarak, “Aramızda önemli görüş ayrılıkları var fakat böyle bir durumda konuşmamız lazım. Birbirimiz hakkında değil. Ciddi bir diyaloğa ihtiyacımız var. Biz Türkiye ile bu diyaloğu sürdürmek istiyoruz. Türkiye'nin AB ile olan ilişkileri bakımından ortak sorumluluklarımız var. Almanya için Türkiye çok önemli bir NATO müttefikidir. Biz şu anda bu savaşın çok uzun sürdüğünü görüyoruz, önümüzde kış var. Tekrar korkunç bir savaşın yaşandığı bir kış olup insanların acı çekmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye de dahil olmak üzere bütün ülkelerce Suriye’nin istikrara kavuşması için sağduyuyla adım atılması gerektiğini söyleyen Maas, özetle, “IŞİD'le mücadele sona ermiş değil. Soçi mutabakatı kapsamında ateşkesin sürmesi ve uzatılması çok önemli. Bir diğer konu ise Soçi’de yapılan mutabakat temelinde Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde kalıcı varlığı olmaması, bunun geçici bir statüko olarak değerlendirilmesi. Bunu da (Çavuşoğlu ile) konuştuk ve teyit ettik” dedi. "Almanya'dan beklentimiz müttefiklik ruhuna uygun davranması" Ancak Maas’ın Türkiye’ye yönelik yaklaşımı Çavuşoğlu’nun tepki göstermesine neden oldu. Çavuşoğlu, “Almanya ile daima yakın işbirliği içerisinde olmayı istiyoruz. Ama bunun aynı göz hizasında ve karşılıklı saygı temelinde gerçekleşmesi gerekiyor. Suriye’deki sorunun çözümüne ve mülteci krizine yönelik çabalarımızın Almanya’da yeterince takdir edilmediğini görüyoruz. Barış Pınarı Harekatımıza Alman kamuoyundan, siyasi partilerinden ve medyasından gelen ölçüsüz tepkiler nedeniyle güvenimiz sarsıldı. Bu durum köklü müttefiklik ilişkimize yakışmıyor. Almanya’nın Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini anladığını söylemesine rağmen Türkiye’nin yanında değil de bir terör örgütünün yanında taraf aldığını halkımıza anlatmakta zorlanıyoruz. Almanya’dan beklentimiz, aramızdaki müttefiklik ruhuna uygun davranması ve teröre karşı mücadelemizde bizimle dayanışma içerisinde hareket etmeleridir” dedi.

Çavuşoğlu, ayrıca uluslararası arenada Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan iddialara da tepki göstererek, özetle, “Birleşmiş Milletler’in duyurduğu rakamı paylaşmak istiyorum; bölgemize 30 bin kişi geri dönmeye başladı. Ordumuz, insani konularda en hassas ordudur. Kimse sivilleri hedef aldığımızı söyleyemez. En küçük insan hakları ihlalini tolere etmeyiz. Bizim mücadelemiz terörle, teröristlerdir” diye konuştu. ABD’ye Mazlum Kobani tepkisi Çavuşoğlu, ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın temas kurduğunu açıkladığı YPG unsurlarına komutanlık ettiği belirtilen Mazlum Kobani konusunda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile dünkü görüşmesine ilişkin bilgi verdi. Çavuşoğlu, “Bu kişi bir teröristtir. Bölücü başı ile birlikte fotoğrafları var. ABD’nin yakalanması için 3 milyon dolar ödül koyduğu kişiyle fotoğrafları var. Türkiye’deki birçok terör saldırısının da sorumlusudur ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir teröristtir. Pompeo’ya da söyledim, bu bir teröristtir. Bunun terörist olduğu belli de ismi ne cismi ne her gün ismini değiştiriyor. Teröristler kod adı kullanır. Bir defa ismini netleştirmek lazım. General Mazlum’muş bunlar kabul edilebilir şeyler değildir. Dün akşam bunu net bir şekilde Pompeo’ya telefonda anlattım, ciddiyetini anladı. Adalet Bakanlığımızın tüm bilgileri bir nota ile ABD’ye ilettik. Kırmızı bültenin de yine bir kopyasını ABD tarafına nota ile ilettik” dedi.

Almanya’ya uluslararası misyon önerisi yanıtı: "Çok gerçekçi bulmuyoruz" Bakan Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgede NATO bünyesinde uluslararası bir misyon tarafından askeri koruma görevi yapılması önerisi de soruldu. Çavuşoğlu, Alman Dışişleri Bakanı Maas’ın bu öneriye karşı çıktığını üstü kapalı olarak işaret ederek, “Öncelikle Almanya'nın bu konuda kendi içinde anlaşması lazım. Bu da demokrasilerde doğal tabii. Koalisyonlarda doğal. Bunu Almanya’nın iç işlerine karışmak için söylemiyorum. Ancak askeri bir güvenli bölge oluşturma konusu şu anda Türkiye’nin tek başına verebileceği bir karar değil, gerçekçi de değil. Bu saatten sonra bu öneriyi çok gerçekçi bulmuyoruz. Şu an insani konulara odaklanılsa daha doğru olur diye düşünüyoruz” yanıtını verdi. Alman Bakan Heiko Maas ise, bunun görüşmede ön plana çıkmadığını belirterek, “Gerçekçi bir öneri olmadığı söylendi. Biz de bu nedenle bizim için şu an önemli olan konulara öncelik verdik” ifadesini kullandı.

“IŞİD’liler konusunda çalışacağız” Bakan Maas, ayrıca Suriye ve Irak’ta yakalanmış Alman IŞİD’lileri ülkeye geri alma konusundaki soruyu da yanıtlayarak, özetle, “Biz, geçmişte de IŞİD’lilerin çocuklarını geri alıyorduk. Suriye’nin kuzeyindeki durumdan dolayı bu tabii ki biraz zorlaştı. Örneğin bu kişilerin hangi sınır kapısından geçeceği konusu gibi. Bundan sonra da IŞİD’li militanların çocuklarını tabii ki geri alacağız. Fransa ve Hollanda ile de bu konuda birlikte çalışacağız. IŞİD’li militanlar konusunda bunların kim olduğunun tespit edilmesi çok önemli ve yasal kanıtların da somut olması gerekir. Hangi suçların işlendiği gibi. Biz zira şunu önlemek istiyoruz, IŞİD’li katillerin geri dönüp, daha sonra bunların mahkeme önüne çıkarılmasının mümkün olmamasını engellemek istiyoruz. İlk duruşmadan sonra serbest bırakılmalarını tabii ki önlemek istiyoruz. Bu Almanya için çok önemli bir kriter. Mahkeme nezdinde kullanılabilecek somut kanıtların olması gerekiyor” yanıtını verdi. Maas, İdlib’deki son durumu da değerlendirerek, “Rejimin askeri bir harekatı burada (İdlib'de) büyük bir insani felakete yol açabilir, bunu mutlaka önlemek gerekir. Bunu (Rusya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov ile yaptığım telefon görüşmemde de söyledim. Burada sivil toplumu koruyan bir çözüm bulunmalı” diye konuştu.