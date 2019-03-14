‘Türkiye’nin Suriye’nin Kuzeyine Operasyon Yapmasına Gerek Yok’

Amerika ve Türkiye arasında Suriye’de olası bir güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin görüşmeler devam ederken, Amerikalı bir yetkiliden konuyla ilgili açıklama geldi. Reuters’a konuşan yetkili Suriye’nin kuzeydoğusuna olası bir operasyonun Türkiye’yle görüşülmediğini belirtti, Ankara’nın güvenlik kaygılarını gidermek için böyle bir operasyona ihtiyaç duyulmadığını düşündüğünü söyledi.

Türk basınında bir süre önce yer alan haberde Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkilinin Ankara’nın Amerika ve Rusya’ya Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG kontrolundaki bölgeye olası bir operasyonu görüştüğüne ilişkin sözlerine yer verilmişti.

Reuters haber ajansına konuşan ve ismini vermeyen Amerikalı yetkili ise “Amerika Suriye’nin kuzeydoğusuna Türkiye ile olası bir operasyonu görüşmüyor” dedi.

Türkiye, Suriye sınırında Fırat Nehri’nin doğusundaki bölgede Amerikan askerlerinin çoğunluğunun çekilmesinin ardından güvenli bölge oluşturmak istiyor. ABD ordusu Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelede müttefiki olan ve başını YPG’nin çektiği Suriye Demokratik Güçleri’ne destek veriyor. YPG’yi terör örgütü PKK’nın Suriye kolu olarak gören Türkiye ise bir süredir Suriye’nin kuzeydoğusuna operasyon düzenleme tehdidinde bulunuyor.

Reuters’a konuşan Amerikalı yetkili “Türkiye’nin güvenlik kaygılarını giderecek bir güvenlik mekanizması ya da “güvenli bölge” oluşturulması konusunda çok kez görüşmelerde bulunduk. Güvenlik mekanizmasının ayrıntıları görüşülüyor ve geliştiriliyor. Ancak ABD açısından mekanizma Türkiye’nin bir operasyon yapmasını gerektirmiyor” şeklinde konuştu.

