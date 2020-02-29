Türkiye'nin Suriye'ye verdiği süre doluyor: Ankara, İdlib'de bundan sonra ne yapacak?

Türkiye'nin Suriye ordusunun İdlib çatışmasızlık bölgesi sınırları dışına çekilmesi için verdiği süre bugün doluyor. 27 Şubat gecesi rejimin saldırısı sonucu 33 askerini, dün de 1 askerini yitiren ve böylece son bir aydaki toplam kaybı 52'ye çıkan Türkiye, Rusya ile diplomatik çabalarını devam mı ettirecek yoksa kapsamlı bir askeri operasyon mu başlatacak? Ankara'daki ilk değerlendirmeler, "şimdilik" diplomasi yolunun daha ağır bastığını gösteriyor. Suriye ordusunun saldırısı sonucu ağır bir kayıp veren Türkiye, 4 ana başlıktan oluşan bir yol haritası izledi. Askeri misilleme: Beklendiği üzere Türk Silahlı Kuvvetleri, konumu bilinen tüm Suriye askeri pozisyonlarını kapsayacak şekilde kapsamlı bir misilleme saldırısı başlattı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hava ve kara unsurlarının saldırıları sonucunda Suriye ordusuna önemli kayıplar verdirildiğini kayda geçirdi. 10 Şubat'tan bu yana 2000'den fazla rejim askerinin etkisiz hale getirildiği bilgisi de paylaşılarak Türk kamuoyuna moral verildi.

Rusya ile temas: Kremlin'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin Türk tarafının istemi üzerinde gerçekleştirildiği kaydedildi. Telefon görüşmesinin ardından zaten Ankara'da bulunan Rus heyeti ile Türk heyeti 3. kez bir araya geldi. Bu adımla Türkiye, 27 Şubat gecesinde yaşanan saldırıda koordinatları bilmesine karşın operasyonu engellememekle suçladığı Rusya'yla köprüleri atmayacağını göstermiş oldu.

NATO'ya çağrı: Türkiye, İdlib saldırısının ardından Washington Anlaşması'nın 4. Maddesi çerçevesinde NATO'yu fikir alış-verişinde bulunmak üzere olağanüstü toplantıya çağırdı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yanında olduklarını açıkladı ancak yeni somut askeri adım konusunda bilgi vermedi.

Mülteci uyarısı: Türkiye, Avrupa ülkelerini İdlib konusunda daha somut adım atmaya zorlamak için mülteci politikasında gevşetmeye gidebileceğinin sinyallerini verdi. Artan göç baskısı konusunda Avrupa'ya mesaj veren Türkiye, durumun daha da kötüleşmesi durumunda kapıları açma konusunda kararlılık göstereceğini gösterdi. Diplomasi ağırlıklı süreç Bu yol haritası, Türkiye'nin bundan sonraki dönemde izleyeceği politikanın işaretlerini de veriyor. Türkiye'nin ilk aşamada hemen operasyon kararı almaması, kamuoyu önüne çıkmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma sabahı hemen Putin ile görüşmesi ve diplomatik destek için çalışmalara başlaması dikkat çeken unsurlar oldu. Basına açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun kararlılık mesajı verirken, Suriye'ye tanınan sürenin doluyor olduğuna atıfta bulunmamaları da dikkat çekti. Hükümetin, muhalefet partilerinin bugün yapılmasını istedikleri kapalı Meclis oturumunu gelecek haftaya sarkıtması da gerginliğin soğutulması amacına uygun bir adım olarak görüldü.

Ankara'da yapılan değerlendirmelerde, bundan sonraki süreçte diplomasinin ağırlığının artacağı kaydediliyor. Son saldırının ve Türkiye'nin tepkisinin İdlib konusunu daha önce hiç olmadığı kadar uluslararası boyuta taşıdığına dikkat çekilirken, hem NATO'nun hem de BM Güvenlik Konseyi'nin aynı gün (Cuma) acil olarak toplantı yapmış olması öne çıkartılıyor. Uluslararası toplum gerginliğin artmasından yana değil Ancak uluslararası toplumun bir taraftan Rusya'ya dönük baskıyı artırırken bir taraftan da Türkiye'ye yeni bir operasyon gerçekleştirerek bölgedeki gerginliğin daha da artmasına neden olmaması çağrısında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek istediği liderler arasında ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson da bulunuyor. Ancak bu ülkelerin hiçbiri, İdlib'teki şiddetin daha da artmasından yana değil ve Türkiye'nin beklediği türden bir askeri destek sağlamaya yanaşmıyorlar. Dolayısıyla, Türkiye-Rusya diplomasi yolunun denenmesi tavsiyesinin sıklıkla bu liderler tarafından dile getirilmesinden başka bir adımın gelmesi öngörülmüyor.

Türkiye ise uluslararası toplumdan İdlib'te uçuşa yasak bölge kurulması ve bölgede yer alan bir milyondan fazla Suriyelinin korunup barındırılacağı bir güvenli bölge kurulması taleplerini dile getirmekten vazgeçmeyecek bir görüntü çiziyor. Kim geri adım atacak? Rusya ile 28 Şubat günü iki temas gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rus lider arasındaki telefon görüşmesinin ardından zaten Ankara'da bulunan Rus heyeti ile Türk heyeti 3. tur görüşmeler için buluştular. Tarafların görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamalar, İdlib'e ilişkin pozisyonlarının değişmediğini gösteriyor. Erdoğan, Putin'den Şam yönetiminin Soçi Mutabakatı'na uymaya mecbur edilmesini ve kalıcı ateşkes ilan edilmesini beklediklerini ifade ederken, bu adımların atılmaması durumunda daha önce ilan ettiği türden kapsamlı bir operasyona dönük sinyal vermemeyi tercih etti. Cumhurbaşkanı, daha önce işlevini yitirdiğinden şikâyet ettiği Astana Süreci taraflarının sorumluluklarını yerine getirme çağrısını bir kez daha yineledi. Kremlin'den yapılan açıklama ise Türk versiyonundan biraz farklı. İki liderin İdlib'teki önceliğin "uluslararası teröristlerle mücadele" olduğunu kaydettiklerini belirten Kremlin, Erdoğan ve Putin'in durumun normalleştirilmesi için ek önlemlerin gerekliliği konusunda uzlaştıklarını açıkladı.