"Türkiye'nin süt ve süt ürünleri de Çin'e gitmeye başlayacak"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türkiye'den ülkesine yılın ikinci yarısında süt ve süt ürünlerinin gönderimine başlanacağını belirterek, "Bunların dışında bir dizi tarım ürünü için de görüşmeler devam ediyor." dedi.

Kentteki bir termal otelde düzenlenen toplantıda, iki ülke ticari ilişkileri ve Türkiye'nin Çin'e mermer ihracatında ürün çeşitliliğinin artırılması için neler yapılabileceği değerlendirildi.

Toplantıya Afyonkarahisar Vali Vekili Mehmet Boztepe, büyükelçi Deng Li, Çin Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua ile sektör temsilcileri katıldı.

Deng, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'den satın alınan mermerlerin Çin piyasasındaki mermerlerin yüzde 60'ını oluşturduğunu, bunların yüzde 5'inin de Afyonkarahisar'dan ihraç edildiğini söyledi.

Afyonkarahisar kirazının da Çin pazarında yerini bulduğunu dile getiren Deng, "Turizm konusunda ise Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının yıllık 500 bini geçmesini bekliyoruz. Her geçen gün daha fazla Çinli turist Afyonkarahisar'a gelmeye başlıyor. Çin ve Afyonkarahisar arasındaki iş birliğinde elde ettiğimiz başarılar gerçekten çok mutluluk verici ama bizler bunu daha da artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.