Türkiye’nin Suudi Arabistan Yönetimine Tepkisi Sürüyor

Altun, “Kaşıkçı konusundaki soruşturma sürecinde elimizden geldiğince işbirliği içinde olma kararlılığımızı hatırlatıyoruz. Kaşıkçı vakası konusunda hiç şeffaflık olmaması son derece endişe verici ve ilgili Suudi yetkililerin kredibilitesine de zarar verici. Kaşıkçı konusunda adalet istemeye devam edeceğiz. Suudi Arabistanlı yetkililer planlı bir cinayetle Türkiye'de Kaşıkçı'yı öldüren katilleri iade etmeli” dedi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye’de Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İstanbul Cumhuriyet Savcısı ile gazeteciler ve STK temsilcileri ile görüşen Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard’ın dün New York’ta yaptığı açıklamada “Suudi Arabistan’ın Türkiye’nin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini soruşturma çabalarını baltaladığını” söylemesi Ankara’da memnuniyet yarattı.

Abdülhamit Gül: “Türkiye, Kaşıkçı cinayetinin örtbas edilmesini önlemiştir”

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de cinayette Kaşıkçı’nın rolüne işaret ederken Türkiye’nin elindeki bilgileri paylaşmaya hazır olduğunu yineledi.

Adalet Bakanı Gül, “Ön raporda bu bulguları ifade ettiler. Türkiye bu cinayetin örtbas edilmesini önlemiştir. Türkiye hem adli hem idari kapasitesini sonuna kadar kullanarak bir insan hakkı ihlaline bir yaşam hakkı ihlaline karşı gerçeğin ortaya çıkması için büyük bir gayret ortaya koymuş büyük bir başarı ortaya koymuştur. Bu cinayetin üzerinin örtülmesi ya da suçun bir başkasının üzerine atılması amaçlanıyordu ama Türkiye tüm bu niyetleri ortaya çıkarmıştır. Bugün bir ön rapor anlamında bu ifadeleri görmek önemlidir. Suudi Arabistan'ın işbirliğine kapalı olması elbette olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını önlemektedir” diye konuştu.

Abdülhamit Gül, Haziran ayında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’ne sunulacak raporun uluslararası kamuoyunun daha da farkındalığını artıracağını ve tüm failler ile birlikte azmettirenlerin ortaya çıkmasına katkı sağlayacağını ifade etti.