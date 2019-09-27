Türkiye'nin tabiat anıtı sayısı 115'e yükseldi

ANKARA, (DHA)- HATAY'ın Hassa ilçesinde bulunan lav tüpü mağaraları ve leçeliklerinde 1189 hektarlık saha, Türkiye'nin 115'inci tabiat anıtı olarak tescillendi.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye'nin doğal, kültürel ve rekreasyonel kaynak değerlerine sahip yerleri, 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı ve tabiat anıtı olarak tescil edilerek koruma altına alındığı bildirildi.

'ÜLKEMİZDE SADECE HASSA'DA TESPİT EDİLDİ'

Türkiye'nin ulusal düzeyde öneme sahip alanlarının korunarak sürdürülebilirliğinin sağlanması ve buraların koruma-kullanma dengesi gözetilerek gelecek nesillere bırakılması gayesiyle yeni bir tabiat anıtının daha ilan edildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hatay Hassa ilçe sınırları içinde bulunan lav tüpü mağaraları ve leçeliklerinde 2016 yılından beri sürdürülmekte olan bilimsel araştırmalar sonucunda, 1189 hektarlık saha ülkemizin 115'inci tabiat anıtı olarak tescil edildi. Dünya üzerinde oldukça nadir rastlanan ve çok önemli bir jeomorfolojik kaynak değeri olan lav tüpü mağaraları ülkemizde sadece Hassa'da tespit edildi. Yöre halkı tarafından 'leçe' olarak adlandırılan alan, magmanın yüzeyde serbest akışından çok, neotektonik dönemde (genç tektonik dönem-60 milyon yıldan genç) yaşlı, yerli kayaçlarda meydana gelmiş yaygın yarık ve çatlakları yüzeye çıkarak dolduran bazaltik magmatizma ve bunun içini boşaltarak tüp haline getiren ikincil bir magmatik evreden oluşuyor. Tabiat anıtı olarak tescil edilen saha içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda en uzunu Altınini Mağarası olmak üzere 9 adet lav tüpü mağarada araştırma yapıldı."

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