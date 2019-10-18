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Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği İran'daki Türk öğrencileri buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 19:31 | Son Güncelleme

İran'da lisans, yüksek lisans ve doktora alanında eğitim gören Türk öğrenciler, Tahran Büyükelçiliğinin düzenlediği programda bir araya geldi

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, İran'da lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören Türk öğrencileri buluşturdu.

Tahran yakınlarındaki Elburz eyaletinin merkezi Kerec kentinde düzenlenen bir organizasyonda bir araya gelen öğrenciler, etkinlik sayesinde hem birbirleriyle tanışma ve kaynaşma hem de Türkiye'nin yurt dışındaki programları hakkında bilgi sahibi olma fırsatı buldu.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci, İran'da eğitim gören öğrencileri tanıştırma ve kaynaştırma amacıyla böyle bir organizasyon düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilere burada yalnız olmadıkları mesajı vermek istediklerini dile getiren Ekinci, "Türkiye Cumhuriyeti devleti, öğrencilerimizin arkasındadır. Eğitimin ve bilimin destekçisidir. Dünyanın neresinde olursa olsun öğrencilere elinden gelen imkanı sunmaya hazırdır." diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim yılının başında kaynaşmayı sağlamak ve karşılaştıkları problemlerde öğrencilere yardımcı olmak istediklerini ifade eden Ekinci, Eğitim Müşavirliğinin daha nitelikli bir eğitim için destek sunduğunu belirtti.

Ekinci, şunları kaydetti:

"Türkiye dünyanın birçok ülkesine öğrenci gönderiyor ve amaç orada edindikleri birikimi ülkelerine taşımalarıdır. Yüksek lisans, doktora ve dil eğitimi için binlerce öğrencimiz dünyanın muhtelif ülkelerinde eğitim görmekte. Ülkemiz bunları desteklemekte ve burs imkanı sağlamaktadır."

Farsça dil eğitimi alan Rukiye Sayın ise organizasyon sayesinde birçok öğrenciyle tanışma ve kaynaşma imkanı bulduklarını söyledi. Sayın, "İnsan yurt dışında kendini yalnız hissediyor. Böyle programlar bir araya gelmemize ve bütünleşmemize yardımcı oluyor. Bu bizim için çok önemliydi, ümit ediyorum ki böyle yararlı programlar artarak devam eder. Burada bütün olduğumuzu hatırlıyoruz." dedi.

İran'da karşılaştıkları sorunları çözmek için kendilerine yardımcı olacak merkezler aradıklarını belirten Sayın, program vesilesiyle Türkiye'nin yurt dışındaki öğrencilere tanıdığı imkanlar hakkında bilgi sahibi olduklarını ifade etti.

Tahran Üniversitesi'nde Fars Dili ve Edebiyatı alanında yüksek lisans yapan Mehmet Yavuz da yaklaşık 6 yıldır burada olduğunu ve ülkesine daha iyi hizmet edebilmek amacıyla yurt dışında eğitim gördüğünü belirterek programdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Program, Türkçe ve Farsça eserlerden oluşan canlı müzik dinletisinin ardından hep birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

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İRAN Tahran Türkiye

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