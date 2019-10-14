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Türkiye’nin Tarım ve Gıda Politika Uygulamaları bu konferansta konuşulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 10:55 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde Özyeğin Üniversitesi ‘Türkiye’de Tarım, Gıda ve Değişen/Meyen Pratikler’ başlıklı bir konferansa ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin Tarım ve Gıda Politika Uygulamaları bu konferansta konuşulacak

İSTANBUL, (DHA)- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun kuruluş yıl dönümü nedeniyle kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nde Özyeğin Üniversitesi ‘Türkiye’de Tarım, Gıda ve Değişen/Meyen Pratikler’ başlıklı bir konferansa ev sahipliği yapacak. Konferansta Türkiye’den ve dünyadan akademisyenler farklı yönleriyle Türkiye’deki tarımsal dönüşümü ve gıda sistemleri arasındaki ilişkiyi masaya yatıracak.

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’nde düzenlenecek konferans birbirini takip eden iki farklı oturumdan oluşacak. Açılış konuşmasını Prof. Dr. Zafer Yenal’ın “21. Yüzyılda Türkiye’de Tarım ve Gıda” başlığıyla gerçekleştireceği konferansın sabahki ilk oturumunda, kurum odaklı tartışmalara odaklanılacak. Konferansın öğleden sonraki oturumunda ise ürün odaklı tartışmalar farklı üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcıların konuşmalarıyla gerçekleştirilecek.

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