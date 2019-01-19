"Türkiye'nin tarımdaki pilot projeleri hayranlıkla karşılandı"

BERLİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin'de katıldığı konferansta Türkiye'de tarım teknolojisiyle ilgili projeleri anlattığını belirterek "Dünyada bir ilk olduğunu duyunca birçok AB ülkesi dahil olmak üzere hepsi bu konuyu çok hayranlıkla ve 'Bu konuları bize de anlatır mısınız' diye karşıladılar." dedi.

Pakdemirli, Almanya'nın başkenti Berlin'de 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansına katıldıktan sonra Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk basın mensuplarına ziyareti değerlendirdi.

Konferansa, Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Federal Bakanı Julia Klöckner'in daveti üzerine katıldıklarını aktaran Pakdemirli, çok kısa da olsa Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le görüşme imkanı bulduklarını söyledi.

Konferansta Alman Bakan Klöckner ile ikili görüşme yaptıklarını ve Tarım Yürütme Komitesi'nin oluşturulmasıyla ilgili mutabakat zaptı imzaladıklarını anlatan Pakdemirli, tarım ve kırsal alanda yapısal değişikliklerle ilgili bir konferansa da başkanlık ettiğini ifade etti. Pakdemirli, şöyle devam etti: