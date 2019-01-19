HABER

"Türkiye'nin tarımdaki pilot projeleri hayranlıkla karşılandı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 21:54 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "(Türkiye'nin tarım alanındaki projeleri) Dünyada bir ilk olduğunu duyunca birçok AB ülkesi dahil olmak üzere hepsi bu konuyu hayranlıkla ve 'Bu konuları bize de anlatır mısınız' diye karşıladılar"

BERLİN (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Berlin'de katıldığı konferansta Türkiye'de tarım teknolojisiyle ilgili projeleri anlattığını belirterek "Dünyada bir ilk olduğunu duyunca birçok AB ülkesi dahil olmak üzere hepsi bu konuyu çok hayranlıkla ve 'Bu konuları bize de anlatır mısınız' diye karşıladılar." dedi.

Pakdemirli, Almanya'nın başkenti Berlin'de 11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu kapsamında düzenlenen Tarım Bakanları Konferansına katıldıktan sonra Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde Türk basın mensuplarına ziyareti değerlendirdi.

Konferansa, Almanya Federal Cumhuriyeti Gıda ve Tarım Federal Bakanı Julia Klöckner'in daveti üzerine katıldıklarını aktaran Pakdemirli, çok kısa da olsa Almanya Şansölyesi Angela Merkel'le görüşme imkanı bulduklarını söyledi.

Konferansta Alman Bakan Klöckner ile ikili görüşme yaptıklarını ve Tarım Yürütme Komitesi'nin oluşturulmasıyla ilgili mutabakat zaptı imzaladıklarını anlatan Pakdemirli, tarım ve kırsal alanda yapısal değişikliklerle ilgili bir konferansa da başkanlık ettiğini ifade etti. Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu konferansta da bizim Türkiye'de yaptığımız pilot projemizi, teknolojiyle ilgili olan çok değerli projemizi anlatma fırsatımız oldu. Dünyada bir ilk olduğunu duyunca birçok AB ülkesi dahil olmak üzere hepsi bu konuyu hayranlıkla ve 'Bu konuları bize de anlatır mısınız' diye karşıladı. Biz de birçok konuda işbirliği yapabileceğimizi, özellikle tarım ve hayvancılık alanındaki önemli projelerimizi de paylaşmaya hazır olduğumuzu bu arkadaşlara anlattık."

- "15 ülkeye gitseniz bu kadar işi halledemezdiniz"

Pakdemirli, oldukça yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirdiğini, Japonya, Belarus, Çin, Ukrayna, Gürcistan, Kosova, Romanya, Slovenya ve Güney Sudanlı yetkililerin yanı sıra AB Tarım, Sağlık ve Gıda Güvenliği Komiseriyle temaslarda bulunduğunu dile getirdi. Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bu akşamki yemekte de Fransa ve Hollanda ile görüşüp seyahatimizi tamamlamış olacağız. Bu tarz seyahatleri bu anlamda çok önemsiyorum. Çünkü 15 tane ülkeye gitseniz bu kadar işi halledemezdiniz. Bu kadar bakanın olduğu yerde üst düzey delegasyon olduğu ve uluslararası organizasyonun olduğu yerde bunların hepsiyle görüşme fırsatı yakaladık. Türkiye adına, tarım adına, hayvancılık adına, ormancılık adına ve sulama adına birçok konuda mevkidaşlarımızla görüştük, fikir birliğine vardık, fikir alışverişinde bulunduk. Karşılıklı yardım taahhüdünde bulunduk. Bu anlamda ben bu görüşmeleri çok olumlu değerlendiriyorum."

Diğer ülke temsilcileri tarafından ilgiyle karşılanan projelerin başında, yerli teknolojiyle üretilen elektronik küpelerin büyükbaş hayvanlarda kullanılmasına yönelik test çalışması geliyor. Elektronik küpelerle hayvanların kızgınlık dönemleri, günlük yaşamı, takip, sayım ve kesim gibi konulardaki verilerine anında ulaşılabilecek.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandıBoş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı
Bakan Dönmez: Doğal gaz için çalışmalara başladık (2)Bakan Dönmez: Doğal gaz için çalışmalara başladık (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
11. Dünya Gıda ve Tarım Forumu Berlin Değerlendirme Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

10 yıllık kavga alevlendi! Cemre'den Gülçin'e jet cevap

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Bahçeli'den Erdoğan-Fazıl Say yorumu!

Babasından zorla alınıp...

Babasından zorla alınıp...

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

Erdoğan: 2019'dan 2023'e kesintisiz bir kutlama planlıyoruz

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan eski IŞİD'le mücadele temsilcisine yanıt

İbrahim Kalın'dan Brett McGurk'a sert tepki

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Korkunç olay! Tire'de 12 yaşındaki kız çocuğu ikiz bebek doğurdu

Amasya Emniyet Müdürlüğünde korkunç intihar!

Emniyet Müdürlüğünde panik! İntihar etti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Yeni askerlik sistemi için flaş açıklama!

Bakan Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.