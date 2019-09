Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Er’den Namangan Valisi’ne ziyaret

Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, 11 Eylül’de Namangan vilayeti valisi Hayrullo Bozorov’u makamında ziyaret etti.

Valilikte yapılan görüşmede iki dost ve kardeş ülke Özbekistan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin başta ekonomik ve kültürel alanlar olmak üzere her alanda gelişmekte olduğu, iki ülke Cumhurbaşkanlarının ortaya koydukları irade ve kararlılık tüm yolları açtığı kaydedildi.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar’ın de katıldığı görüşmede Namangan vilayetinin Türk yatırımcısı için potansiyeli karşılıklı değerlendirildi.

Tekstil ve ilaç sanayi sektöründe, tarımda Özbekistan’ın en gelişmiş bölgelerinden biri olduklarını söyleyen Vali Hayrullo Bozorov, Namangan’da 20’ye yakın Türk sermayeli şirketin iş yaptığını, son dönemde enerji, inşaat ve tekstil alanlarında Türk iş dünyasıyla işbirliğinin güçlendiğini belirtti. Namangan’da kurulan serbest ekonomik bölgelerin teşvik programları hakkında da detaylı bilgi veren Bozorov, “Türk iş adamı Namangan’da kendini evinde gibi hissetmesi ve iş yapması için valilik olarak her türlü desteği sağlamaya hazırız” dedi.

Bozorov, Özbekistan’da ikinci en büyük havaalanına sahip olan Namangan’a Türkiye’den direk uçuşlar yapılmadığına da dikkat çekti. Namangan valisi, ayrıca Ziraat Bankasının vilayetlerde şube açma çalışmalarından haberi olduğunu, Namangan’da bu konuda en iyi koşullar sağlamaya hazır olduklarını bildirdi.

“Ata yurdumuz Özbekistan’a, Özbek kardeşlerimize hizmet için hep beraber gayret içindeyiz” diyen Taşkent Büyükelçisi Er, iki ülke Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ikili ticaret hedefinin sadece ilk hedef olduğunun altını çizdi. Özbekistan’da Türk şirketleri sayısı her gün arttığını belirten Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi, vali tarafından masaya yatırılan konular üzerinde çalışmalar yapılacağını, Namangan vilayetinde ikili çıkarlara dayanan işbirliğinin gelişimi için Büyükelçilik destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, Özbekistan için geliştirilmekte olan yeni projeler ve Namangan vilayeti için planlanmakta olan destekler hakkında bilgi verdi. Mehmet Süreyya Er, “Eski TİKA Başkan yardımcısı olarak şunu söylemek isterim ki, Mevlana’nın pergel metaforu gibi 60’tan fazla ülkede binlerce projeyi hayata geçirmekte olmasına rağmen TİKA’nin bir ayağı her zaman Orta Asya’da, Özbekistan’da sabittir” dedi.

Görüşmede Namangan’da Türk iş dünyası ile işbirliğini arttırılması, Türkiye illeri ile bölgeler arası doğrudan ilişkileri geliştirmesi için birlikte çalışmalar yapılacağı teyit edildi.