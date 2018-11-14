Türkiye’nin Tatları Diyarbakır’da Buluştu

Diyarbakır’da bu yıl ilki düzenlenen Gurme-Diyarbakır Yöresel Gıda ve Lezzet Fuarı Türkiye’nin yedi bölgesinin yöresel tatlarını biraraya getirdi. Fuarın açılışında, kurdele yerine Diyarbakır peyniri kesildi.

Bir yanda İzmit Pişmaniyesi, diğer yanda Gemlik zeytini. Birkaç adım sonra Kayseri sucuğu, ardından Van Peyniri, Hakkari balı. Bunlar Türkiye’nin farklı farklı bölgelerine has ürünler. Bu ürünleri Diyarbakır’da açılan fuarda bir arada görmek mümkün.

Her yıl değişik fuarların açıldığı Diyarbakır ilk kez gurme fuarına ev sahipliği yaptı. Gurme 2018- Diyarbakır Yöresel Gıda ve Lezzet adıyla açılan fuar 28 ilden 112 firmaya bir araya getirdi. Fuara katılanları bir sürpriz bekliyordu. Diyarbakır’a has 21 metrelik peynir ile kadayıf fuarın açılışında sergilendi.

Fuarın açılış töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, fuarın kenti uluslararası alanda marka haline dönüştüreceğini söyledi. Güzeloğlu, ”Fuarımız yeni başlasa da çok kısa bir zamanda binlerce yılın zenginliğini, geçmişten bugüne gelen değerleri, tatları ve lezzetleri çok kısa bir zamanda uluslararası bir alanda marka haline dönüştürecektir. Diyarbakır Gastronomi ve Gurme Fuarı, tüm dünyanın gıda, beslenme ve lezzet uzmanlarını, meraklılarını tedarikçilerini bizimle buluşturacak çünkü biz sahip olduklarımızı biliyor, kendimize ve kentimize güveniyoruz” dedi.