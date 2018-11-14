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Türkiye’nin Tatları Diyarbakır’da Buluştu

14.11.2018 19:54 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da bu yıl ilki düzenlenen Gurme-Diyarbakır Yöresel Gıda ve Lezzet Fuarı Türkiye’nin yedi bölgesinin yöresel tatlarını biraraya getirdi. Fuarın açılışında, kurdele yerine Diyarbakır peyniri kesildi

Diyarbakır’da bu yıl ilki düzenlenen Gurme-Diyarbakır Yöresel Gıda ve Lezzet Fuarı Türkiye’nin yedi bölgesinin yöresel tatlarını biraraya getirdi. Fuarın açılışında, kurdele yerine Diyarbakır peyniri kesildi.

Bir yanda İzmit Pişmaniyesi, diğer yanda Gemlik zeytini. Birkaç adım sonra Kayseri sucuğu, ardından Van Peyniri, Hakkari balı. Bunlar Türkiye’nin farklı farklı bölgelerine has ürünler. Bu ürünleri Diyarbakır’da açılan fuarda bir arada görmek mümkün.

Her yıl değişik fuarların açıldığı Diyarbakır ilk kez gurme fuarına ev sahipliği yaptı. Gurme 2018- Diyarbakır Yöresel Gıda ve Lezzet adıyla açılan fuar 28 ilden 112 firmaya bir araya getirdi. Fuara katılanları bir sürpriz bekliyordu. Diyarbakır’a has 21 metrelik peynir ile kadayıf fuarın açılışında sergilendi.

Fuarın açılış töreninde konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, fuarın kenti uluslararası alanda marka haline dönüştüreceğini söyledi. Güzeloğlu, ”Fuarımız yeni başlasa da çok kısa bir zamanda binlerce yılın zenginliğini, geçmişten bugüne gelen değerleri, tatları ve lezzetleri çok kısa bir zamanda uluslararası bir alanda marka haline dönüştürecektir. Diyarbakır Gastronomi ve Gurme Fuarı, tüm dünyanın gıda, beslenme ve lezzet uzmanlarını, meraklılarını tedarikçilerini bizimle buluşturacak çünkü biz sahip olduklarımızı biliyor, kendimize ve kentimize güveniyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı. Açılışta kurdele yerine 21 metrelik peynir kesildi. Peynir kesenler daha sonra tadına baktı. Açılış için yapılan 8 metrelik kadayıf da, ziyaretçilere ikram edildi. Fuara katılım beklenenden fazla oldu. Katılımcılar beklentilerini VOA Türkçe ’ye anlattı. Diyarbakırlı kadayıf ustası Ahmet Altunbay, “İlk olmasına rağmen çok yoğun geçiyor, talep var. Bu fuarların devamının olması lazım. Geç kalınmıştır ama inşallah devamı gelir” dedi. Çikolata üreticisi Yüksel Kaya ise “Önceliğimiz Diyarbakır’ın daha geniş kesimlerde tanınması, Diyarbakır’daki üreticilerin yabancı ziyaretçiler tarafından daha bilinir olması, bir de kendi markamızın Diyarbakır içinde daha bilinir hale gelmesi” dedi.

Fuara Trabzon’dan katılan Şevki Kayaalp, yöresel ürün standı açtı. Kayaalp, “Çok güzel bir fuar, harika bir organizasyon. Biz de geldik. Tulum peyniri, tereyağı, Gümüşhane pestilimiz var” şeklinde konuştu.

Fuarın ilk günü olmasına rağmen ilgi fazlaydı. Kent sakinleri, bilmedikleri tatları tadabilmek için fuara akın etti. Bunlardan biri de Umur Akşahin’di. Akşahin, ”Ürün zenginliği var. Birçok bölgeden gelen farklı lezzetleri tatma imkanı bulduk” dedi.

18 Kasım’a kadar açık olacak fuarda, gastronomi ve coğrafi işaretler çalıştayı ile yemek yarışması gibi etkinlikler düzenlenecek.

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