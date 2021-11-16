Türkiye’nin Tatları Diyarbakır’da Buluştu

Türkiye’nin 55 kentinin yöresel lezzetleri Diyarbakır’da düzenlenen fuarda buluştu. Pandemiye rağmen ilginin yoğun olduğu fuarın açılışı 53 metrelik örgü peynirin kesilmesiyle yapıldı.

Güneydoğu, Doğu, İç Anadolu, Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgesinden 55 kentin katıldığı Mezopotamya Gurme ve Yöresel Lezzetler Fuarı, onlarca damak tadını Diyarbakır’da bir araya getirdi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarın onur konuğu Rize oldu. Bölgenin gastronomi turizmine önemli katkı sağlaması hedeflenen fuarın açılış töreni de renkli oldu.

Açılışta önce kemençe eşliğinde Karadeniz ezgileri, ardından Kürtçe halk ezgileri daha sonra da Karadeniz ve Diyarbakır halkoyunları sahnelendi.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, fuarların ticaretle birlikte dostluk ve kardeşliği de pekiştirdiğini söyledi. Kentin fuar merkezi olduğuna vurgu yapan Kaya, “Pandemiye rağmen bu yıl 4, 2022'de 13 fuar hedefine ulaşacağız. Kentimizin yakaladığı bu pozitif iklimin kentin ticaret ve sanayisinin gelişmesine yansıdığı gibi kültür, sanat, kongre gibi etkinliklere de yansıyor aynı zamanda. Lezzetle birlikte önemli bir hedefimiz de bu tür organizasyonlarla dostluk kardeşlik ve ticareti önemseyerek yapıyoruz. Bunları da başaracağız” dedi.

Daha sonra söz alan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ise Türkiye’nin gastronomi kültürünün önemini anlamaya başladığını söyledi. Fuarlar sayesinde yerel kültürün daha fazla kullanılmaya başlandığına dikkat çeken Karaloğlu şunları söyledi: “Mutfağımızın, gastronomi kültürümüzün yeni yeni farkına varıyoruz. Bütün şehirler yeni yeni değerlerimizin farkına varıyor. Dünya gastronomiden yıllardır para kazanıyor biz sadece kendimiz tüketiyoruz. Ama bu fuarlar elimizdeki bu büyük serveti hem kendimiz için hem insanlık için kullanma yolunda bize fırsat verecek.”

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı. Açılışlarda kurdele kesilirken bu kez farklı bir açılış yapıldı. Diyarbakırlı bir firmanın, Rize’nin plaka numarası olan 53’e atfen, yaptığı 53 metrelik peynir kesilerek açılış yapıldı.

Satıcıların hedefi daha çok tanıtım

Fuara Rize, Aydın, Van, Osmaniye, Mersin, Sivas, Kastamonu, Trabzon, Hatay, Kayseri gibi illerden 175 firma katıldı. Kimisi peynir, kimisi yağ, kimisi ise kuruyemişlerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. VOA Türkçe’ye konuşan satıcılar fuarın tanıtıma katkı sağlayacağını söyledi. Malatya’dan bal getiren Mehmet Özdemir, ilk gün fazla ilgi olmadığını söyledi.

Erzurum’dan gelerek fuara katılan Sinan Çiçekoğlu ise hayvansal ürünler satıyor. Fuara katılma amacının ticari olmadığını söyleyen Çiçekoğlu, “Beklentimiz vatandaşa güzel hizmet sunmak, güzel dönüş almak. İlk etapta ticari amaçla değil tanıtım amaçlı buradayız. Erzurum'da bilindik bir firmayız mütemadiyen katılıyoruz. Kendimizi tanıtmak reklamınızı yapmak için buradayız. İlkine göre katılım fena değil. Çok çok iyi de değil kötü de değil” diye konuştu.

Fuarda kadın üreticiler de tezgah açtı. Diyarbakırlı kadınlar, kedi üretimleri olan ürünleri satmak için fuardaydı. Bu kadınlardan Özlem Külahçı amaçlarını kadınları üretime kazandırmak olduğunu ifade ederek, “Kendimizi tanıtmak için buradayız. Çalışan kadınların üretimde yer almasına çalışan bir işletmeyiz. Bizi daha fazla tanımaları için bu çalışmayı yürütmekteyiz” şeklinde konuştu.

Mardin kuruyemişler ve kahvesi de fuarda yerini aldı. Mardinli Yaşar Budak, duygularını şöyle ifade etti: “Beklentimiz hem markamızı tanıtmak hem ürünlerimizi sergilemek, kalitemizi insanları tanıtmak. Mardin’in damak tadını tanıtmak. “

Pandemiye rağmen yoğun ilgi

Fuarda ürünlerin yanı sıra yöresel yemekler de vardı. Karadeniz’den muhlama, hamsi, Akdeniz’den havyar sote, levrek ve humus, Güneydoğu’dan kebaplar ve tatlılar dikkat çeken başlıca yemeklerdi. Fuarı gezmeye gelenler hem bu yemekleri tatma hem de değişik yörelerin ürünleri alma imkanı yakaladı. VOA Türkçe mikrofonlarına konuşan ziyaretçiler, fuarlar sayesinde değişik damak tatlarını tanıma imkanına kavuştuklarını söyledi.

Beş gün sürecek fuarda gastronomiyle ilgili birçok etkinlik de yapılacak.

