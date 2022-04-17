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Türkiye’nin tek beyaz kaplanı artık koruma altında

17.04.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri’de bir villada kaçak olarak beslenirken bulunan ve koruma altına alınan albino Bengal Kaplanı yavrusu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’nda koruma altına alındı

Türkiye’nin tek beyaz kaplanı artık koruma altında

Yavruyu Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1’inci Bölge Şube Müdürlüğü, teknik ve personel imkanları bakımından vahşi hayvanların bakımına en uygun yer olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı’na getirerek tedavi ve bakımı için teslim etti.

Kayıtlı olarak Türkiye’de tek olan ve kaplanlarda 10 bin doğumda bir rastlanılan albino özelliğe sahip olan 4 aylık beyaz kaplan yavrusu yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeni yuvasında beslenmeye başladı.

Doğal Yaşam Park’ındaki yavru kaplanı ziyarete gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Büyük bir heyecanla ailemizin yeni üyesiyle tanışmak için geldik. Ben de çok beğendim buz mavisi gözleriyle çok özel bir cins. Dünyada çok az bulunan türlerden bir tanesi. Bu aile kaplanları, aslanlarıyla yaklaşık 700 çeşidi olan çok özel bir aile. Binlerce çocuğumuz aileleriyle bu aileyi ziyarete geliyor. Böyle bir beyaz kaplanın burada olması buz mavisi gözleriyle ailemizi güçlendirdi’’ dedi.

Konuya ilişkin VOA Türkçe’ye konuşan Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise, yavru kaplanın ilk sağlık taramasının yapıldığını, şu an için genel durumunun iyi olduğunu belirtti.

Özsöyler, “Beyaz kaplan denilen bu kaplanlar 10 bin doğumda bir tane rastlanılan bir kaplan çeşididir. Anne ve babadan farklı renk kromozomların gelerek birleşmesi sonucu olarak oluşan bu kaplan çeşidinden dünyada yaklaşık olarak 12 bin tane bulunduğu tahmin ediliyor. Türkiye’deki tek beyaz Bengal Kaplanı ise buradaki yavru kaplandır. 4 aylık dişi kaplanımıza anne sütüne yakın olacak şekilde özel mamalar veriyoruz. Aynı zamanda bıldırcın yumurtasının da sarısını veriyoruz. Genel kontrol ve tahlillerini yaptık, şu anda genel durumu iyi. Bunları çok nadir görülen hayvanlar olduğu için yurt dışındaki diğer hayvanat bahçeleriyle kendisine bir eş bulmak için görüşmeye başlayacağız” dedi.

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