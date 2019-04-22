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Türkiye'nin tek 'Cam Eserler Müzesi' kapanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:39 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te 11 yıl önce açılan, içinde 3 bin yıllık eserlerin bulunduğu, Türkiye'de tek olan 'Medusa Cam Eserler Müzesi', maddi imkansızlık nedeniyle kapatılıyor.

Türkiye'nin tek 'Cam Eserler Müzesi' kapanıyor

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te 11 yıl önce açılan, içinde 3 bin yıllık eserlerin bulunduğu, Türkiye'de tek olan 'Medusa Cam Eserler Müzesi', maddi imkansızlık nedeniyle kapatılıyor. Müze Müdürü İbrahim Halil Algın, 6 bin eserden 2 bininin Devlet Arkeloji Müzesi'ne teslim edildiğini söyledi.
Seferpaşa Mahallesi'nde 2008 yılında kurulan 'Medusa Cam Eserler Müzesi', bir sanatseverin 15 yıllık birikimi sonucu ortaya çıkan koleksiyonunun daha geniş kitlelere, sanatseverlere ve bilim insanlarına sunulabilmesi için hayata geçirildi. Cam eserler, bronz ve pişmiş toprak eserler ile Roma Dönemi'ne ait altın ve bronz sikkeler ile yaklaşık 6 bin eserin bulunduğu müzenin yetkilileri, maddi imkansızlıklar nedeniyle kapatma kararı aldı.
Özel müze statüsünde olduklarını ve ekonomik yetersizlik yüzünden müzeyi kapatacaklarını dile getiren Müze Müdürü İbrahim Halil Algın, "Burası Türkiye'de tek olan özel bir müzeydi. 11 yıl önce açılışımızı yapmıştık. O zamandan bugüne kadar kendi ayakları üzerinde durabiliyordu. Son yıllardaki maddi imkansızlıklar, ziyaretçi sayısının az olması nedeniyle kapatma kararı alındı. Müzede yaklaşık 6 bin eser var. Bunun 2 bin tanesini Devlet Arkeoloji Müze'sine teslim ettik. Kapatma kararını aldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yazımızı yazdık. Oradan gelen sonuç doğrultusunda müzemizi tamamen kapatacağız. Daha sonra koleksiyoner olan kişi kalan eserleri alıp, kendi evinde saklamaya devam edecek. Bu eserlerin maddi ve manevi değerleri çok yüksek ve müzemizde yer alan eserlerin Türkiye'de eşi benzeri bulunmuyor. Pişmiş topraktan oyuncak, kukla bebek, oyuncak arabalar gibi birçok değerli eserleri bulunan 'Medusa Cam Eserler Müzesi' kapanıyor" diye konuştu.

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Türkiye'nin tek 'Cam Eserler Müzesi' kapanıyorTürkiye'nin tek 'Cam Eserler Müzesi' kapanıyorTürkiye'nin tek 'Cam Eserler Müzesi' kapanıyorTürkiye'nin tek 'Cam Eserler Müzesi' kapanıyor

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