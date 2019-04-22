HABER

Türkiye'nin tek 'Cam Eserler Müzesi' kapanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 11:31 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te 11 yıl önce açılan, içinde 3 bin yıllık eserlerin bulunduğu, Türkiye'de tek olan 'Medusa Cam Eserler Müzesi', maddi imkansızlık nedeniyle kapatılıyor.

Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te 11 yıl önce açılan, içinde 3 bin yıllık eserlerin bulunduğu, Türkiye'de tek olan 'Medusa Cam Eserler Müzesi', maddi imkansızlık nedeniyle kapatılıyor. Müze Müdürü İbrahim Halil Algın, 6 bin eserden 2 bininin Devlet Arkeloji Müzesi'ne teslim edildiğini söyledi.

Seferpaşa Mahallesi'nde 2008 yılında kurulan 'Medusa Cam Eserler Müzesi', bir sanatseverin 15 yıllık birikimi sonucu ortaya çıkan koleksiyonunun daha geniş kitlelere, sanatseverlere ve bilim insanlarına sunulabilmesi için hayata geçirildi. Cam eserler, bronz ve pişmiş toprak eserler ile Roma Dönemi'ne ait altın ve bronz sikkeler ile yaklaşık 6 bin eserin bulunduğu müzenin yetkilileri, maddi imkansızlıklar nedeniyle kapatma kararı aldı.

Özel müze statüsünde olduklarını ve ekonomik yetersizlik yüzünden müzeyi kapatacaklarını dile getiren Müze Müdürü İbrahim Halil Algın, "Burası Türkiye'de tek olan özel bir müzeydi. 11 yıl önce açılışımızı yapmıştık. O zamandan bugüne kadar kendi ayakları üzerinde durabiliyordu. Son yıllardaki maddi imkansızlıklar, ziyaretçi sayısının az olması nedeniyle kapatma kararı alındı. Müzede yaklaşık 6 bin eser var. Bunun 2 bin tanesini Devlet Arkeoloji Müze'sine teslim ettik. Kapatma kararını aldıktan sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yazımızı yazdık. Oradan gelen sonuç doğrultusunda müzemizi tamamen kapatacağız. Daha sonra koleksiyoner olan kişi kalan eserleri alıp, kendi evinde saklamaya devam edecek. Bu eserlerin maddi ve manevi değerleri çok yüksek ve müzemizde yer alan eserlerin Türkiye'de eşi benzeri bulunmuyor. Pişmiş topraktan oyuncak, kukla bebek, oyuncak arabalar gibi birçok değerli eserleri bulunan 'Medusa Cam Eserler Müzesi' kapanıyor" diye konuştu.

PARTNEREn çok zengin bu kentte!En çok zengin bu kentte!
Sri Lanka'da ölen Türk mühendisin evinde yasSri Lanka'da ölen Türk mühendisin evinde yas
Kılıçdaroğlu: Gayet iyiyimKılıçdaroğlu: Gayet iyiyim
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

Sri Lanka'da ölü sayısı 290'a yükseldi

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

'VAR herkesin bombasını patlattı'

'VAR herkesin bombasını patlattı'

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi yaşananları anlattı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

PKK'nın elebaşları para ve kadın yüzünden birbirine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
400 yıllık tarihi hamam yenilenmeyi bekliyor

400 yıldır orada! Kitabesi yok ama...

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

İzne gelen asker elektrik akımına kapılarak öldü

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Yakalanarak Türkiye'ye getirildiler

MİT'ten sınır ötesi operasyon! Türkiye'ye getirildiler

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! Faillerden biri daha yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Son dakika: Çok sayıda astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

İhsan Kabil: Batı sineması İslamofobi’yi besliyor

Batı sineması İslamofobi’yi besliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.