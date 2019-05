Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustasından geri dönüşüm enstrümanları-1

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin tek kadın kanun yapım ustası Burçin Bayar Babaoğlu (33), İzmir'deki atölyesinde kanunun yanı sıra geri dönüştürdüğü malzemeler ile de çalgı aletleri üretiyor. Tavladan gitar, kurabiye kutusu ve yağ tenekesinden ukulele üreten Bayar, ayrıca çalgı aletlerinin minyatürlerini de yapıyor. Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı Çalgı Yapımı Bölümü'nden mezun olan Bayar, eğitimi süresince tambur ve bağlama yapımı üzerinde yoğunlaştı. Öte yandan ünlü kanun yapımı ustası Ejder Güleç'in atölyesinde dersler de alan Bayar, okuldan mezun olduktan sonra Karşıyaka'da kendine bir atölye açtı ve Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası oldu. Aynı zamanda güzel sesiyle de görenleri etkileyen Bayar, bunun yanı sıra çalgı aletlerinin minyatürlerini üretmeye başladı. Geri dönüştürdüğü malzemeler ile müzik aletleri yapan Bayar, tavladan ve eski radyodan gitar, kurabiye kutusu ve yağ tenekesinden ukulele üretiyor. Karşıyaka Belediyesi tarafından da desteklenen Bayar, yakında belediye bünyesinde bir atölye açarak farklı nesneleri enstrümana dönüştürme konusunda kursiyerlere yol gösterecek. Projenin sadece Karşıyaka'da değil Türkiye'nin her yerinde uygulanabileceğini söyleyen Bayar, "Sürekli olarak tüketiyoruz. Yağı kullanıyoruz, tenekesini çöpe atıyoruz ama bu tenekeyi bir enstrümana çevirmek bir dönüşümü sağlıyor. Sürekli tüketmek yerine üretmeye başlamış oluyoruz" dedi. ‘MARANGOZ MU OLACAKSIN?’ 5 yıllık bir emeğin sonucunda okulu bitirdiğini ve usta olduğunu belirten Bayar, "Çok zor bir sınav aşaması vardı. Okuduğum dönem boyunca tambur ve bağlama imalatıyla ilgilendim. Daha sonra Ejder Güleç'in atölyesine giderek kanun imalatını ustasından öğrendim. Mezun olduktan sonra kendi atölyemi açtım. Şu anda bu işi yapan tek kadınım. İmalat erkek mesleği deniliyor. Ben sınava girdiğimde de 'Marangoz mu olacaksın' demişlerdi. Bir kadının böyle bir şey yapması diğer insanlara şaşırtıcı geliyor. Kanun zor bir çalgı aleti ama zor olsa da mesleğimi devam ettiriyorum. Hep müzisyen olmak isterdim ama atölyeye girdikten sonra benim için her şey değişti. İyi ki bu mesleği seçmişim. Her gün atölyeye koşarak geliyorum. Keyifle, zevkle mesleğimi yapıyorum. Asla hayallerimden vazgeçmedim. Konservatuvar okuyacağım dedim ve pes etmedim. Bunun azmin zaferi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin tek kadın kanun yapım ustası olarak bir yerlerde adım geçiyor. Bu benim için büyük bir şeref. Bence asla hiçbir kadın hayallerinden vazgeçmemeli. Ben pes etmedim, şuanda emeğimin karşılığını alıyorum" diye konuştu. 'BİR KANUNU HAZIRLAMAK İKİ BUÇUK AY SÜRÜYOR' Kanun yapımının icracının isteğine göre değiştiğini belirten Bayar, "Ham ağaç kullanmaya çalışıyoruz. Arka kapağa ıhlamur ağacı, üst kapağında çınar ve ladin kullanıyoruz. Bazı kişiler sedef veya oyma istiyor, buna göre şekillendiriyoruz. Bir kanunu hazırlamak 2.5 ayımı alıyor. Ağırlıkla makine kullanmamaya çalışıyorum. El zımparası ve fırçayla cila atıyorum. Kanunun mandal tahtasının altını oyma aşaması gerçekten güç istiyor. Kanunların fiyatları ise 7 bin - 7 bin 500 TL aralığında değişiyor. İcracının isteğine göre fiyat artabiliyor" diye konuştu.