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Türkiye’nin tek 'Oyuncak Ambulans Müzesi' ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 10:27 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl Devlet Hastanesi'nin Türkiye’de tek dünyada ikinci olan ‘Oyuncak Ambulans Müzesi’ çocuklardan yoğun ilgi görüyor.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl Devlet Hastanesi'nin Türkiye’de tek dünyada ikinci olan ‘Oyuncak Ambulans Müzesi’ çocuklardan yoğun ilgi görüyor.
İnegöl Devlet Hastanesi, Sağlık Tarihi Müzesi'nin ardından ‘Ambulans Tarihi Müzesi’ ile ‘Oyuncak Ambulans Müzesi’ni açtı. ‘Oyuncak Ambulans Müzesi’nde 300’e yakın oyuncak ambulans sergileniyor. Ambulans helikopterlerin de görücüye çıktığı müzede, Çanakkale ve Yemen cephelerinde kullanılan tarihi ambulansların örneklerini de görmek mümkün. Çürümeye bırakılmış eski ambulanslar sergileniyor. Hastane girişinde bulunan müze, çocuklardan da yoğun ilgi görüyor.
Hastane Müdür Yardımcısı Kamil Saçkesen, "Ulusal ve uluslararası İnegöl Turizm Parkuru'nda, İnegöl Devlet Hastanesi olarak yerimizi alma çabalarımızın bir girişimi olarak, 2016 yılında İnegöl Devlet Hastanesi'nin kuruluşunun 110'uncu yılında hizmete soktuğumuz İnegöl Sağlık Tarihi Müzesi'nin yanı sıra hastanemizin kuruluşunun 112'nci yılında 112 Sağlık Hizmetleri'nin önemini vurgulayacak şekilde Türkiye'de ilk ve tek, dünyada ise ikinci olan 'Oyuncak Ambulans Müzesi' bölümlerimiz mevcut. Burada aynı zamanda ambulans tarihini anlatan oyuncaklarımız da var” dedi.

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