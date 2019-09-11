TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - Savunma teknolojileri eğitimin hizmetinde

GÖKSEL YILDIRIM - Savunma sanayisinde geliştirilen teknolojilerin okullardaki kullanımı yaygınlaştırılarak öğrencilerin daha güvenli bir eğitim öğretim hayatı geçirmeleri sağlanacak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Güvenli Okul Projesi kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğünce riskli olduğu belirlenen ve öncelik arz eden 71 ildeki 762 okulda, her bir okul için 6 sabit ve bir hareketli kameradan oluşan güvenlik sistemleri tedarik edilerek okullara kurulması amaçlandı.
Kameralarla öğrencilerin derste ve teneffüste oldukları sırada okul ve etrafının daha etkin şekilde izlenmesi mümkün hale geldi. Söz konusu sistemler 7/24 kayıt yaparken, okulların güvenliği pekiştirildi.
Tedarik edilen güvenlik sistemleri sayesinde, okul ve okul çevresinin, suç ve suçluların sürekli takibi yapılarak öğrencilerin çağın gereklerine uygun güvenli bir eğitim öğretim hayatı geçirmelerinin sağlanmasına, muhtemel şiddet olaylarından ve madde bağımlılığı gibi zararlı alışkanlıklardan korunmalarına katkıda bulunuldu.
Proje kapsamındaki 762 okulun tamamında kurulumlar 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlamadan tamamlanarak, sistemler Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün kullanımına sunuldu.
- Gecikme ve maliyet artışlarının önüne geçildi
Başkanlıkça yürütülen Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Yönetim Sistemi Projesi (MEB BYS) ile de bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının ölçülmesi, mekansal verilerin tespit ve temin edilmesi, mevcut veri tabanına uygun formata dönüştürülmesi ve bahse konu verilerin bakanlıkça belirlenen formatlarda raporlanmasını sağlayan karar destek sisteminin geliştirilmesi amaçlandı.
Bu kapsamda, 62 ilde 32 bin 667 okulda mekansal veriler toplandı, ilave olarak bin okula daha yaygınlaştırılması kararı alındı.
MEB BYS ile 42 bin 623 eğitim alanı, 162 bin 190 eğitim parseli, 43 bin 145 kampüs bakanlık envanterine kayıt edildi ve 22 farklı kategoride gruplanmış 132 bin 435 bina kapsandı.
Bakanlığın yaptığı iş ve işlemlerde süreçler azaldı, süreler kısaldı. Taşınmazlara ilişkin karar süreçleri daha objektif ve "2023 Eğitim Vizyonu"na uygun şekilde veriye dayalı hale getirildi. Yatırım programlarında arsa kaynaklı gecikme ve maliyet artışlarının önüne geçildi. Bakanlığın taşınmazlara ilişkin potansiyel problemleri öngörme kabiliyeti kayda değer oranda artırıldı.
Öğrencilerin eğitim sürecinin kolaylaştırılması amaçlanan projeyle okula erişimde en uygun yürüme mesafesinin tespiti, ihtiyaçların hızlıca belirlenip giderilmesi, okul yerleştirmelerinin kolayca sağlanması ve yeteneklerine uygun eğitim yapılarının planlanması hedefleniyor.
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