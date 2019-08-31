SAÜ Rektörü ve Sakarya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Savaşan, teknokentlerin özellikle üniversitedeki bilginin sanayiye, sektöre transferi için önemli bir arayüz olması amacıyla kurulduğunu, Sakarya Teknokent'in de bu işlevini önemli ölçüde yerine getirdiğini söyledi.

Milli piyade tüfeğinin kaplaması konusunda çalışma yapan, Bangladeş ordusuna 1,5 milyon dolarlık drone ihraç eden ve siber güvenlik alanında çalışma yürüten firmalara da ev sahipliği yapan Sakarya Teknokent, Türkiye'nin savunma sanayi üssü olmayı hedefliyor.

Savaşan, teknokentte patentlerin ticarileşmesine önem verdiklerini, ticarileşen patentlerin sayısını artırmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Ticarileşmeyen patentler belli bir süre sonra kağıt yığınından ibaret kalıyor. O yüzden ticarileşme potansiyeli taşıyan patentlerin süreçlerini daha hızlı işletmek, onları bir şekilde korumaya almak ve ticarileşmesi konusunda da destek vermek istiyoruz." diye konuştu.

Otomotiv ve savunma sanayine üstün malzeme geliştirme, kaplama, siber güvenlik ve biyomedikal cihaz tasarlama konusunda teknoloji anlamında üstünlüklerinin olduğunu dile getiren Savaşan, şöyle devam etti:

"Laboratuvar imkanlarımız oldukça iyi. Hocalarımız alanlarında çok güzel çalışmalara, projelere sahip. Dolayısıyla biz bunu bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle siber güvenlik ivme kazandı, önemli gelişmeler var. İlaç firmaları teknokente ilgi göstermeye başladı. Teknokentin yaklaşık üçte ikisi yazılım ve bilgisayar teknolojileriyle ilgili firmalarla dolu. Hem yazılım sorunlarını çözme hem de malzeme geliştirme destekleri verme anlamında önemli çabalarımız var. Özellikle kaplama hizmetini silah sanayisine verme aşamasına geldik. Bunlar Türkiye, üniversitemiz ve şehrimiz için de önemli açılımlara vesile olacak."