Türkiye’nin Tel Abyad’da Açtığı Okulda Ders Zili Çaldı

Çatışmalardan zarar gören elektrik tesisatı, iç ve dış cephesi baştan sona yenilenen ilkokulun altı sınıfında toplamda 115 öğrenciye, altı öğretmen eğitim verecek. İlkokulun açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 2’nci Ordu Komutanı Sait Yayla, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci ve Emniyet Müdürü’nün yanı sıra çok sayıda öğrencinin ailesi katıldı. Okulun açılış kurdelesi öğrenciler ve aileleriyle birlikte protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılışın ardından sınıfları dolaşan protokol heyeti öğrencilere kek, bisküvi ve meyve suyu ikram etti.

Açılış programının ilk konuşmasını okulun öğrencisi Ammar El Halife yaptı. Törene gelenleri selamlayan El Halife, “Türkiye Cumhuriyeti devletine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Okulumuza tekrardan kavuştuk. Bu okulda alacağımız eğitimle aydınlık geleceğe yürüyeceğiz” dedi.

“Bölgedeki diğer okulların tadilatlarını da yakın zamanda bitireceğiz”

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de, temiz ve bereketli toprakların kirli insanlardan teröristlerden Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahramanlığı ve Suriye Milli Ordusu desteğiyle kurtarıldığını söyledi. Erin, Tel Abyad ve Resulayn’da yaşayan insanların yarınlarından endişe duymayacakları bir yaşamı inşa etmek için uğraştıklarını kaydetti.

Erin, “Barış Pınarı Harekâtının amacı bu bölgeye barışı ve huzuru getirmektir. Bu bölgenin terörden temizlenmesidir. Harekâtla birlikte evinden yurdundan olan milyonlarca Suriyeli kardeşimizin memleketlerine tekrardan geri dönüşünü sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin bunun dışında herhangi bir gayesi ve amacı yoktur. Masum Suriye halkını bugün okul açılışı vesilesiyle bir araya geldiğimiz çocukları zalimlerin insafına terk etmeyeceğiz. Hızlı bir şekilde tamiratı yapılan birazdan açılışını yapacağımız açılış sembolik olacaktır. Bölgedeki diğer okulların tadilatlarını da yakın zamanda bitireceğiz. Bu okulun bakımı ve onarımı TSK’nın yakın takibi ve valiliğimizin maddi desteğiyle sağlandı. Kuveyt İnsani Yardım Derneği ve Said insani Yardım Derneğine de yardımlarından dolayı ayrıca teşekkür ederim” diye konuştu.