HABER

"Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" konferansı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 19:27 | Son Güncelleme

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "Cezaevlerinde kalan FETÖ tutuklu hükümlü sayısı yaklaşık 30 bin kişidir. Yaklaşık 500 bin kişiyle ilgili işlem yapılmış. Yaklaşık 86 bin kişi hakkında tutuklama ve gözaltı yapılmış. Kamu görevinden ihraç ettiklerimizin sayısı da 102 bindir"

NEVŞEHİR (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Cezaevlerinde kalan FETÖ tutuklu hükümlü sayısı yaklaşık 30 bin kişidir. Yaklaşık 500 bin kişiyle ilgili işlem yapılmış. Yaklaşık 86 bin kişi hakkında tutuklama ve gözaltı yapılmış. Kamu görevinden ihraç ettiklerimizin sayısı da 102 bindir." dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) düzenlenen "Türkiye'nin Terörle Mücadelesi" konferansında konuşan Ersoy, Türklerin Anadolu'ya ayak basmasının ardından haçlı seferlerinin başladığını, günümüzde ise aynı zihniyetin vekaleten tetikçiliğini yapan terör unsurlarının Türkiye'yi zayıflatmak için çaba harcadığını belirtti.

Tüm terör örgütlerine karşı Türkiye'nin etkin şekilde mücadele yürüttüğünü dile getiren Ersoy, "Bugün Türkiye, bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, YPG, DEAŞ, DHKP-C gibi başkalarının vekaletini almış ne kadar unsur varsa hepsine karşı mücadele yapıyor. Ayakta duran, ayakta durmaya devam eden ve tüm mazlum coğrafyaların da gözlerinin üzerinde olduğu tek devlet Türkiye Cumhuriyeti. Bin yıldır bu toprakları vatan tutmanın, özgür ve bağımsız bir devlete sahip olmanın bedelini ödüyoruz. Bu topraklara geldiğimizden beri 1200'lü yıllarda başlayan haçlı seferleri zihniyeti bu topraklarda bizi rahat bırakmıyor, bırakacağa da benzemiyor." diye konuştu.

FETÖ'ye karşı verilen mücadelenin uzun soluklu şekilde devam etmesi gerektiğini ifade eden Ersoy, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarının devlet kademelerinden temizlenmesinin ardından terörle mücadelede önemli başarılar sağlandığını kaydetti.

Ersoy, şöyle konuştu:

"FETÖ ile mücadelenin etkili ve uzun soluklu şekilde devam etmesi lazım. Bunların din ve ibadetle ilişkisi olmadı. 15 Temmuz'da yaşadığımız tecrübelerle iç yüzlerini hepimizin görmüş olması lazım. 15 Temmuz gecesi Türkiye'ye bir savaş ilan edildi. Birileri elindeki silah ve bombaları kullandı, birileri de onların başarılı olması için dua etti. Şükürler olsun, biz bu savaşı kazandık, onlar kaybettiler. Savaşın mağduru olmaz. Şayet kazansalardı hangimize hayat hakkı tanıyacaklardı? Meseleyi öyle değerlendirmemiz lazım. İnsanlık tarihinin en alçak, sinsi ve kalleş bir terör örgütüne karşı, 40 yıldır verdiğimiz emeklerle yetiştirdiğimiz insanlara karşı mücadele ediyoruz. Cezaevlerinde kalan FETÖ tutuklu hükümlü sayısı yaklaşık 30 bin kişidir. Yaklaşık 500 bin kişiyle ilgili işlem yapılmış. Yaklaşık 86 bin kişi hakkında tutuklama ve gözaltı yapılmış. Kamu görevinden ihraç ettiklerimizin sayısı da 102 bindir. 15 Temmuz'dan sonra güvenlik güçlerimiz arasında sağladığımız akıl ve yürek birliği ile tüm terör örgütlerine karşı güçlü bir mücadeleyi etkin şekilde sürdürüyoruz. 15 Temmuz, devletimizin arınmasına, silah ve cephaneleri emanet ettiğimiz kardeşlerimizin sadece devlet ve millet için çalışıyor olmasını sağlamamıza vesile oldu."

- "Terörle mücadele 7 gün 24 saat devam ediyor"

Ersoy, Türkiye'nin teröre karşı mücadelesinin barışın ve huzurun devamı açısından önemli olduğunu, güvenlik güçlerinin her türlü zorluğa rağmen mücadeleden vazgeçmediğini, teknolojinin imkanlarından da en üst seviyede faydalanıldığını belirtti.

Mehmet Ersoy, "7 gün 27 saat operasyonsuz tek bir dakikamız yok. 4 metre karda da 40 derece sıcakta da operasyon yapıyoruz. Sahanın her tarafını onlara dar etmeye devam ediyoruz. Teknolojinin verdiği bütün imkanları, üstünlükleri kullanıyoruz. Onlar ise kalleşlikten başka bir şey yapamıyor. Bu mücadeleyi biz ne kadar kararlılıkla sürdürürsek bu topraklardaki barışın da o kadar kuvvetli olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Programa, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyen, öğrenci ve davetliler katıldı.

Öte yandan, Ersoy ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Nevşehir Valiliği ve Nevşehir Belediyesi'ni de ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Ersoy, Vali İlhami Aktaş'tan kentin durumuyla ilgili bilgi aldı.

Ziyaretin anısına Vali Aktaş tarafından Ersoy ve Şahin'e yöresel el sanatı ürünlerinden üzerinde ağaç figürü bulunan tabak hediye edildi.

Daha sonra Nevşehir Belediyesi'ne geçen Ersoy ve Şahin, burada Belediye Başkanı Atilla Seçen tarafından karşılandı. Çalışmalarıyla ilgili konuklarına bilgi veren Seçen, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Seçen, görüşmenin ardından konuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.

Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!Hamile kalırsa dünyada bir ilk yaşanacak!
Kılıçdaroğlu: Bu şanlı bayrağın altında huzur içinde yaşayalımKılıçdaroğlu: Bu şanlı bayrağın altında huzur içinde yaşayalım
Bakan Varank: “Amasya, 16 yılda milli gelirini 14 kat artırdı”Bakan Varank: “Amasya, 16 yılda milli gelirini 14 kat artırdı”
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Konferans Nevşehir Türkiye'nin terörle mücadelesi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez bu sabah başladı

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Kocam öldükten sonra kafayı yedim

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Seda Akgül'ün dekolte isyanı! 'Olay olacak göğüs dekolteli paylaşım'

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Hollanda'da silahlı saldırı: 3 kişi öldü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Son dakika: Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Hulusi Akar'dan Yeni Zelanda'daki katliama ilişkin sert açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşmana mezar etmekten çekinmeyiz!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.