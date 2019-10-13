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"Türkiye'nin terörle mücadelesinde KKTC'nin desteğini bekliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 23:11 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'daki resmi temasları kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüştü - Şentop: - "Biz, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Barış Pınarı Harekatı'nda KKTC'nin desteğini de yanımızda görmek istiyoruz"

BELGRAD (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin terörle mücadelesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) desteğini bekliyoruz." dedi.

Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141'inci Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

KKTC Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve beraberindeki heyeti kabul eden Şentop, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, KKTC'nin Türkiye için taşıdığı öneme vurgu yaparak, operasyona yönelik eleştirileri üzüntü ile karşıladığını belirtti.

Şentop, "Biz, Türkiye'nin terörle mücadelesi ve Barış Pınarı Harekatı'nda KKTC'nin desteğini de yanımızda görmek istiyoruz." dedi.

Uluçay da Türkiye'nin desteğiyle bugünlere geldiklerini belirterek, "Türkiye'nin yaşadığı her sıkıntı KKTC'yi de etkiliyor. Bu nedenle Türkiye'nin hassasiyetlerine karşı duyarlıyız." ifadelerini kullandı.

- PAB Başkanı Barron ile görüşme

Şentop, daha sonra, Belgrad'da Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.

Barron'u, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendiren Şentop, "Askeri operasyondan başka çare kalmadı. Türkiye, bölgede oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu engellemek için askeri operasyona kadar tüm yolları denedi. Tüm çabalara rağmen maalesef sonuç alınamadı." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Türkiye'nin uluslararası hukuk haklarını kullanarak harekat başlattığını söyleyerek, "Türkiye milyonlarca sivile ev sahipliği yapıyor. Bazı Avrupa ülkelerinin terör örgütüne lojistik imkanlar sağladığının belgelenmesine rağmen Türkiye'yi hedef almaktadırlar." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, daha sonra, Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Süleyman Şenin ve beraberindeki heyet ile görüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop sırbistan TBMM Başkanı

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