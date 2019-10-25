HABER

Türkiye’nin terörle mücadelesine emek örgütlerinden destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 10:40 | Son Güncelleme

Dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda emek örgütü, Türkiye’nin terörle mücadelesini destekleyen mesajlar göndererek desteklerini belirtti.TSK’nın Suriye sınırında terör oluşumuna yönelik başlattığı “Barış Pınarı Harekâtı” sürdüğü sıralarda Memur-Sen, tüm dünyadan emek örgütlerini terör örgütüne karşı ortak bir duruş sergilemeye davet etmek için 4 dilde ortak bir mektubu emek örgütlerine göndermişti.Memur-Sen’in İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçe olarak hazırladığı ve 5 kıtada, 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren 250’yi aşkın emek örgütüne gönderdiği mektuba farklı ülkelerin emek örgütleri destek mesajları ile yanıt verdiler.

Türkiye’nin terörle mücadelesine emek örgütlerinden destek

Dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda emek örgütü, Türkiye’nin terörle mücadelesini destekleyen mesajlar göndererek desteklerini belirtti.
TSK’nın Suriye sınırında terör oluşumuna yönelik başlattığı “Barış Pınarı Harekâtı” sürdüğü sıralarda Memur-Sen, tüm dünyadan emek örgütlerini terör örgütüne karşı ortak bir duruş sergilemeye davet etmek için 4 dilde ortak bir mektubu emek örgütlerine göndermişti.
Memur-Sen’in İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçe olarak hazırladığı ve 5 kıtada, 100’ün üzerinde ülkede faaliyet gösteren 250’yi aşkın emek örgütüne gönderdiği mektuba farklı ülkelerin emek örgütleri destek mesajları ile yanıt verdiler. Dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda sendika Türkiye’nin terör örgütlerine karşı haklı harekâtına destek verdi.
Harekatın başarıya ulaşması ile birlikte Suriye sınırında oluşturulacak güvenli bölgenin, Türkiye’de yaşayan 4 milyon Suriyeli sığınmacının vatanlarına geri dönmesine olanak sağlayacak olmasını önemli bulan emek örgütleri, Türkiye’nin attığı adımların Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bölgedeki barışın sağlanması adına hayati olduğuna dikkat çektiler.
“Terörle Mücadele’de Türkiye’nin Yanındayız”
Mozambik İşçileri Örgütü, Türkiye’nin terörle mücadelesini desteklediğini ifade ederken, Morityus Emek Kongresi Genel Başkanı Haniff Peerun ise Türkiye’nin bölgede barışı sağlamak yaptığı çabasını desteklediklerini belirtti.
Meksika CROC Uluslararası Sekreteri Jose Del Valle de Türkiye’nin terörle mücadelesini desteklerken, mektupta “Türk halkının maruz kaldığı bu şiddetteki Amerika Birleşik Devletleri’nin rolüne de dikkat çekmek istiyoruz. Sendikalar olarak bugün ülkelerimizin karşı karşıya olduğu emperyalizm, terörizm ve ABD’nin doymak bilmez hırsı gibi tehditlere karşı her zamankinden daha fazla birliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız var ve bu bağlamda ortak bağlarımızı güçlendirmemiz gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.
Arnavutluk Bağımsız Sendikalar Birliği de Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını belirterek teröre karşı ortak dayanışma mesajı verirken, Pakistan Birleşik Sendikalar Federasyonu ise tüm sendikaları ile Türkiye’nin terörle mücadelesini koşulsuz desteklediklerini belirtti.
Mektupta ayrıca “Federasyondaki tüm katılımcılar, Büyük Türkiye’nin korunması ve Türk halkının barışı ve güvenliği için hayatlarını vermeye hazırdır. Yarım milyondan fazla üyemiz, ülkemizdeki Pakistan gibi Türkiye ve Türkiye insanlarına sorun yaratan bu zorlayıcı güçlerle savaşmaya hazırdır.” Sözlerine yer verildi.
Gambiya İşçi Kongresi Türkiye’nin bölgedeki barışı sağlamaya yönelik harekatını desteklediklerini ifade ederken, Gine Bağımsız Ulusal Sendikalar Birliği ve Burkina Faso Çalışanları Sendikaları Birliği de Türkiye’nin terörle mücadelesini desteklerini belirtiler.
Öte yandan, dünyanın farklı ülkelerinden destek mesajları, Barış Pınarı Harekatı’nın ateşkesle sonuçlanmasının ardından da gelmeye devam ediyor.

PARTNER Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu! Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu!
Türk mutfakçılar, kaliteyle Asya’yı fethettiTürk mutfakçılar, kaliteyle Asya’yı fethetti
Rusya’da 372 milyon yıllık fosil bulunduRusya’da 372 milyon yıllık fosil bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi açıkladı: Güvenlik artırıldı

Ankara'da güvenlik artırıldı! Büyükşehir'den açıklama geldi

Bursa’nın yüzde 6’sı Suriyeli

O ilimizin yüzde 6'sı Suriyeli

İngiltere Başbakanı Johnson’a bir tepki de Türk kuzeni Kuneralp'ten geldi

Johnson’a bir tepki de Türk kuzeninden geldi

Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika! Ankara'da Bylock operasyonu: 39 gözaltı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.