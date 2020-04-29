Türkiye'nin Tıbbi Malzeme Yardımı ABD'ye Ulaştı

Türkiye'nin, Corona virüsü salgınında vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ABD'ye gönderdiği tıbbi yardımlar adresine ulaştı. Yardımları taşıyan askeri kargo uçağı, başkent Washington yakınındaki Maryland eyaletinde Andrews Hava Kuvvetleri Üssü'ne indi.

Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ABD'ye gönderilen tıbbi yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı, ABD saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) iniş yaptı.

Uçağı, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile birlikte ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Philip Thomas Reeker karşıladı. Büyükelçi Kılıç, Reeker’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a yazdığı mektubu da iletti.

Yardım kolileri üzerinde, Cumhurbaşkanlığı forsu, iki ülkenin bayrakları ve sıra Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler vardır. Karanlığın ardında nice güneşler vardır." sözleri Türkçe ve İngilizce olarak yer aldı.

Türkiye’nin ABD’ye 500 bin ameliyat maskesi, 400 bin koruyucu önlük, 2 bin litre dezenfektan, 500 adet yüz koruyucu, 400 adet N95 tipi maske ve 1500 adet koruyucu gözlük yolladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabında, Andrews Üssü’ndeki karşılamadan görüntüler paylaştı.

ABD'nin NATO nezdindeki Büyükelçisi Kay Bailey Hutchinson Twitter hesabından, "Pandemi sırasında NATO olarak gösterdiğimiz dayanışma Transatlantik ilişkimizin gücünü ortaya koyuyor. Türk halkına çok teşekkür ediyoruz" mesajını paylaşmıştı.

