Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan: "Gürcistan’ın NATO üyeliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeye devam edeceğiz"

TİFLİS (AA) - DAVİT KACHKACHİSHVİLİ - Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, "Türkiye, Gürcistan’ın NATO üyeliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemeye devam edecek." dedi. Yazgan, 2019 yılında Gürcistan ile Türkiye ilişkilerini güçlendiren ikili üst düzey ziyaretler, ikili iş birlikleri ve FETÖ'nün Gürcistan'daki faaliyetleri hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. İkili ilişkilerin geliştirilmesi bakımından bu yılın yoğun geçtiğini kaydeden Yazgan, yaklaşık 26 yıldır gelişen ilişkilerin bu yıl dönemsel ivmeler kazandığını ifade etti. Ticari ilişkilerin 15 milyar dolar civarında olduğunu hatırlatan Yazgan, ekonomik ve ticari ilişkilerde öngörülmüş adımların atıldığını söyledi. Bu yıl iki ülke arasında enerji alanında önemli yatırımların altyapısının kurulduğunu, özellikle turizm alanında önemli gelişmelerin yaşandığını dile getiren Yazgan, "Dolayısıyla bizim bu iş birliğimizin özelikle turizm alanında daha da gelişme potansiyelinin olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Taraflar arasındaki siyasi ilişkilere de değinen Yazgan, iki ülke arasında komşuluk ve dostluk bakımından siyasi bir sorun bulunmadığını ancak dünyadaki küresel konjonktürel gelişmelerin siyasi diyalogun daha da pekiştirilmesi ihtiyacı ortaya çıkardığını belirterek, bu bakımdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia'nın Türkiye ziyaretinin önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Üst düzey karşılıklı ziyaretlerin önemini vurgulayan Yazgan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020 baharında bu ülkeyi ziyaret edeceğini duyurmasının büyük yankı uyandırdığını söyledi. Büyükelçi Yazgan, Türkiye’den Gürcistan’a hibe edilen iki sahil güvenlik botunun bu yıl Türkiye’de tamir edilerek yeniden Gürcistan’a gönderilmesinin de iki ülkenin savunma alanındaki iş birliği açısından önemli olduğunu ifade etti. Yılın sonuna doğru Çin yük trenin Marmaray’dan geçerek Avrupa'ya ulaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Yazgan, "Bu tarihi bir dönüm noktası, çünkü bu kadar yıldır yapılan yatırımların, oluşturulan projelerin şimdi kullanıma sokulmasını gördük." dedi.

- Türkiye karşıtı propagandalar Yazgan, Gürcistan'da Türkiye karşıtı bazı propagandaların da arttığına dikkati çekerek, “Türkiye’nin Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye karşı gerçekleştirdiği operasyon sırasında burada da Türkiye’yi hedef alan propagandanın artması dikkatimizi çekti. Türkiye, Gürcistan’ın NATO üyeliğini, toprak bütünlüğünü, egemenliğini desteklemeye devam edecek. Tabii ki bu tutum, bu propagandayı yaymayı çalışanları rahatsız ediyor ve bu süreçte Gürcü makamlarıyla bence başarılı iş birliği başlatılmış oldu." diye konuştu. Birçok kaynaktan geldiğini düşündükleri bu propagandaya karşı verdiği mesajların Gürcü kamuoyuna ulaştırılması noktasında Gürcü basınına teşekkür eden Yazgan, "Türk-Gürcü ilişkileri hakkında, tarihi konuları saptırarak veya çerçevesi dışında kullanarak Türk ve İslam düşmanlığını Gürcistan’da kışkırtmaya çalışanlara fırsat verilmeyecek bir yıl (2020) olacak diye düşünüyorum." diye konuştu. - FETÖ'nün Gürcistan'daki varlığı FETÖ meselesine değinen Yazgan, "FETÖ, yabancı ülkelerin desteğini alarak veya yabancı ülkelerdeki bazı çevrelerin, karanlık bazı çevrelerin desteğini alarak Türkiye’yi bölgesinde küresel olarak ve diğer ülkelerle ilişkilerinde o başka ülkelerin veya çevrelerin çıkarlarına uygun hareket etmeye yönlendirmek için kullanılan bir teşkilat." dedi.

FETÖ'nün Gürcistan için de bir tehdit olduğuna dikkati çeken Yazgan, "Maalesef Gürcistan’ı hala bir geçiş noktası, hem finans mali geçiş noktası hem eleman aktarma, Avrupa’ya diğer bölgelerden aktarma olarak kullanmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda propaganda için kullanıyor. (FETÖ'nün) Buradaki varlığı sürüyor. Burada olmak istemesi Gürcü dostlarımızın da istikrarını ileride tehdit edebilecek güce kavuşmayı amaçlamasındandır. Eminim Gürcü dostlarımız bu uyarılarımızı dikkate alıyorlardır." değerlendirmesinde bulundu. Yazgan, FETÖ'nün Gürcistan'da bulunmak istemesinin diğer bir amacını da " Türkiye’ye coğrafi olarak yakın olmak ve fırsat kollamaktır. Bir virüs gibi, bir bakteri gibi bağışıklık sisteminiz zayıfladığında bu tür örgütler kendi çıkarları doğrultusunda, kendi ideolojileri doğrultusunda tekrar içerde kümelenmeye çalışırlar onun için de yakın olmayı isterler." şeklinde açıkladı. Suç örgütlerinin, iki ülke arasında sadece kimlik kartıyla seyahat edebilmesi imkanından faydalanmaya çalıştıklarını aktaran Yazgan, "Dolayısıyla güvenlik konusunda Gürcistan ve Türkiye içişleri bakanlıkları ve ilgili kurumları faaliyetlerini ve iş birliklerini sürdürüyorlar. Bu iş birliğinden de memnunuz. Tabii ki daha fazla iş birliği istediğimiz alanlar var." diye konuştu.

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