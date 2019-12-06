Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük: "Dost Arnavut halkı için tüm imkanlarımızı seferber ettik"

TİRAN (AA) - Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk'taki depremin ardından Türkiye tarafından inşa edilecek 500 konuta ilişkin, "Dost Arnavut halkı için tüm imkanlarımızı seferber ettik. Cumartesi günü TOKİ'den bir heyet Arnavutluk'a geldi ve inşaatların nerede yapılacağını belirleme noktasına geldik." ifadesini kullandı.

Arnavutluk Kültür Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, Bakan Elva Margariti, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Başkan Yardımcısı Mustafa Levent Sungur ile depremin ardından Türkiye tarafından inşa edilecek 500 konutla ilgili görüştü.

"İmar Projelerinin Planlanması Koordinatörü" sıfatıyla Türk heyetiyle görüşen Margariti, inşaatın daha hızlı gerçekleşebileceği devlete ait mülkleri belirleme çalışması yaptıklarını belirtti.

Margariti görüşmede, Türk hükümetinin 500 konut sözü verdiğini ve en büyük zorluğun kırsal alan olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projelerin yerleşim bölgelerinde geliştirilmesi çok kolay olurdu ancak biz ekonomik ve psikolojik zararın çok büyük olduğu kırsal alanların, desteğe ve umutlara ihtiyaç duyduğunu düşünüyoruz. Doğru senaryoları oluşturmak için hızla ilerliyoruz ve zaman kaybetmemek önemli."