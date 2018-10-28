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'Türkiye'nin Topladığı Deliller Kaşıkçı Soruşturmasının Teminatı'

28.10.2018 21:10 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Türkiye'nin topladığı delillerin Kaşıkçı konusunda birden fazla inceleme yapıldığını garanti altına alacağını söyledi. Mattis, Suudi Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr'e ise şeffaf soruşturma çağrısı yaptı

'Türkiye'nin Topladığı Deliller Kaşıkçı Soruşturmasının Teminatı'

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr ile görüştüğünü ve şeffaf bir soruşturma için çağrı yaptığını bildirdi. Mattis, Türkiye’nin topladığı delillerle birden fazla inceleme yapıldığını garanti altına alacağını söyledi.

Mattis, Pazar günü Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’daki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. Savunma Bakanı’na soruşturmanın cinayetin arkasında Suudi veliaht prens Muhammed Bin Selman’ın olduğunu kanıtlayıp kanıtlamayacağı soruldu.

Mattis bu soruya ‘‘Türkiye topladığı delillerle orada olanlarla ilgili birden fazla inceleme yapıldığını temin ediyor. Eminim soruşturmada Türkiye’nin şu ana kadar ortaya çıkardığı deliller de yer alacaktır’’ yanıtını verdi.

Mattis Cubeyr ile Bahreyn’de Cumartesi günü bir konferansta bir araya geldiklerini ve Kaşıkçı cinayeti hakkında konuştuklarını belirtti.

Mattis, cinayetle ilgili tam teşekküllü şeffaf bir soruşturma yürütülmesi gerekliliğini konuştuklarını söyledi. Mattis Cubeyr’le bu konuda kesin görüş birliği içinde olduklarını aktardı ve Cubeyr’in Neler olduğunu öğrenmemiz lazım” dediğini söyledi.

Suudi Arabistan’da Kaşıkçı soruşturmasından sorumlu savcı Kaşıkçı’nın öldürülmesi olayının planlı olduğunu söylemişti, savcının bu açıklaması cinayetle ilgili daha önce yapılan resmi açıklamalarla çelişiyor. Daha önceki açıklamalarda Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda kavga sırasında yanlışlıkla öldüğü yönündeydi.

Cumartesi günü Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Cubeyr, Bahreyn’de düzenlediği basın toplantısında Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili süregelen ‘basın histerisi’ne rağmen Riyad-Washington ilişkilerinin çok sağlam olduğunu söylemişti.

Aynı konferansta Mattis, Suudi Arabistan için sert sözler kullanmış ve Kaşıkçı’nın öldürülmesinin Ortadoğu’da istikrarı zedelediğini ve Washington’un olayın sorumluları için ek önlemler alabileceğini söylemişti.

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