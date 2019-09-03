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Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi UMH Başkanlık Konseyi ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 21:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi UMH Başkanlık Konseyi ile görüştü

TRABLUS (AA) -Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Ammari Zayid ile bir araya geldi.

UMH İletişim ve Basın İdaresi'nin Facebook sayfasında yayınlanan açıklamaya göre, UMH Başbakanlık Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede Aksen ve Zayid Libya'daki son gelişmeler ve ülkenin içinde bulunduğu durumun ele alındı.

Zayid, Türk şirketlerinin Libya'ya dönmesinin ve 2011'de patlak veren kriz sebebiyle durmak zorunda kalan ulaşım ile elektrik gibi projelerin tamamlanmasının önemine vurgu yaptı.

UMH Başkanlık Konseyi Üyesi Zayid Başkanlık Konseyi'nin, ülkeyi mevcut krizden çıkarmaya yönelik tüm devlet kurumları ve toplumun kesimlerinin katılımıyla siyasi bir sürece hazırlandığını aktardı.

Libya konusundaki uluslararası toplumun konumu ve Libya'ya destek veren ülkeler arasındaki koordinasyonunun masaya yatırıldığı Aksen ve Zayid görüşmesinde, Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğinin başta eğitim olmak üzere pek çok alanda ileriye taşınması ve Türkiye'de okuyan Libyalı öğrenci sayısının artırılması gibi konuların da ele alındığı kaydedildi.

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Libya UMH

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