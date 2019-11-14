HABER

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Onaner'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması:

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 18:20 | Son Güncelleme

"Türkiye'nin önceliği Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaktır. Bizim Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiğimiz askeri müdahale bunun kanıtıdır. Biz müdahale etmeseydik Batılı ülkeler, Suriye'nin yüzde 30'unu terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolüne verecekti" - "Eğer bu örgütle (DEAŞ) ilişkili Tunuslular, Türkiye'de tutukluysa ve ülkelerine iade edilecekse bu, Tunuslularla iş birliği halinde gerçekleştirilecektir"

Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Ali Onaner, Barış Pınarı Harekatı'yla Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini hedef aldığını ve Tunus basınında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Tunus'ta Arapça yayın yapan Es-Sabah gazetesine konuşan Büyükelçi Onaner, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı ve terör örgütü DEAŞ mensuplarının ülkelerine iadesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Onaner, "Türkiye'nin önceliği Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaktır. Bizim Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirdiğimiz askeri müdahale bunun kanıtıdır. Biz müdahale etmeseydik Batılı ülkeler, Suriye'nin yüzde 30'unu terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolüne verecekti." dedi.

Harekatın Kürtlere yönelik gerçekleştirildiği iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Onaner, Kürt halkını kullanan YPG/PKK terör örgütünün hedef alındığını ifade etti.

- DEAŞ'lıların ülkelerine gönderilmesi

Büyükelçi Onaner, Tunus basınında yer alan Türkiye'nin Tunus asıllı DEAŞ üyelerini sınır dışı ettiği yönündeki haberlerin de "asılsız, temelsiz ve yanlış" olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"Eğer bu örgütle ilişkili Tunuslular, Türkiye'de tutukluysa ve ülkelerine iade edilecekse bu, Tunuslularla iş birliği halinde gerçekleştirilecektir. Türkiye, hiçbir zaman bu kişileri tek taraflı olarak göndermez."

Terörle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğine işaret eden Onaner, Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri asıl ülkelerine göndermesi konusunda Tunus'un olumsuz etkileneceği bir durumun söz konusu olmadığını dile getirdi.

- Türkiye'den Tunus'taki demokratik sürece destek

Türkiye-Tunus ilişkileri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Onaner, ekim ayı boyunca parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini tamamlayan Tunus'u demokratik geçiş sürecindeki başarılarından dolayı tebrik etti.

Onaner, "Türkiye, Tunus'un demokratik geçiş sürecindeki başarılarının yanında yer alıyor. Türkiye'nin Tunus'a desteği sadece belirli bir gruba yönelik değildir. Bizler, Tunus seçmeninin iradesine saygı duyuyoruz ve Tunuslular kimi göreve getirdiyse onlarla çalışmaya hazırız. Türkiye, her zaman Tunus siyaseti içinde ister iktidarsa olsun ister olmasın tüm oluşumlarla iş birliğine hazır." ifadelerini kullandı.

Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar
Beyazlatmak istediği 32 dişini kaybetti, 'delirten hastalığa' yakalandıBeyazlatmak istediği 32 dişini kaybetti, 'delirten hastalığa' yakalandı
İBB Meclisi'nde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandıİBB Meclisi'nde 39 ilçenin belediye bütçeleri onaylandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tunus

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Saadet öğretmen intihardan önce 'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' demiş

Saadet öğretmen intihardan önce 'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' demiş

Eyüpsultan'daa öğrenci servisi kaza yaptı

Öğrenci servisi kaza yaptı!

22. yüzyıl ne zaman? Yüzyıl nedir, hesabı nasıl yapılır?

22. yüzyıl ne zaman başlayacak?

Son dakika! İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili Bakan Kurum'dan flaş açıklama

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

Kasım ara tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 'ara tatil' açıklaması!

Bakan Selçuk'tan açıklama!

Son dakika... YPG-PYD'ye tıbbi yardımda bulunduğu iddia edilen firmayla ilgili flaş gelişme

YPG'ye tıbbi yardım iddiası.. Bakandan flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.