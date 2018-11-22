GÜLİSTAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - İran'ın Gülistan Valisi Menaf Haşimi, Türkiye'nin turizmde başarılı bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin turizm konusunda çok iyi bir tecrübesi var. Bu tecrübeleri İran'da da hayata geçirebilirler. Türkiye'nin turizm tecrübesinden yararlanmak istiyoruz." dedi

İran'ın kuzeydoğusunda yüzde 40'ını Sünni Türkmenlerin oluşturduğu Gülistan eyaleti Valisi Haşimi, Türkiye ile İran arasındaki turizm faaliyetleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalar yaptı.

- "Türkiye'nin turizm konusunda çok iyi bir tecrübesi var"

Türkiye'nin İran ile uzun yıllara dayanan iyi komşuluk ilişkilerine sahip olduğunu belirten Haşimi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de son Batı Azerbaycan ziyaretinde buna temas ettiğini vurgulayarak "Sayın Cumhurbaşkanı İran'ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ortak çıkarlara sahip olduklarını söyledi. Türkiye ile ithalat ve ihracat anlamında da güçlü bir iş birliğimiz var." ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcıların tarım, ticaret ve turizm alanlarında İranlı firmalarla ortaklaşa otelcilik ve diğer alanlarda güzel projeler gerçekleştirebileceğine işaret eden Haşimi, şunları kaydetti: