HABER

"Türkiye'nin turizm tecrübesinden yararlanmak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:10 | Son Güncelleme

İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaleti Valisi Menaf Haşimi: - "Türkiye'nin turizm konusunda çok iyi bir tecrübesi var. Bu tecrübeleri İran'da da hayata geçirebilirler. Türkiye'nin turizm tecrübesinden yararlanmak istiyoruz" - "Türkmenler Gülistan'ın en güzel kavimlerinden birisidir. Türkmenler yaklaşık 2 milyon nüfusu bulunan eyaletin yüzde 40'ını teşkil ediyor. Türkmenler tarım, ticaret, sanat ve diğer konularda önemli bir faktör"

GÜLİSTAN (AA) - MUHAMMET KURŞUN - İran'ın Gülistan Valisi Menaf Haşimi, Türkiye'nin turizmde başarılı bir ülke olduğunu belirterek, "Türkiye'nin turizm konusunda çok iyi bir tecrübesi var. Bu tecrübeleri İran'da da hayata geçirebilirler. Türkiye'nin turizm tecrübesinden yararlanmak istiyoruz." dedi

İran'ın kuzeydoğusunda yüzde 40'ını Sünni Türkmenlerin oluşturduğu Gülistan eyaleti Valisi Haşimi, Türkiye ile İran arasındaki turizm faaliyetleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalar yaptı.

- "Türkiye'nin turizm konusunda çok iyi bir tecrübesi var"

Türkiye'nin İran ile uzun yıllara dayanan iyi komşuluk ilişkilerine sahip olduğunu belirten Haşimi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de son Batı Azerbaycan ziyaretinde buna temas ettiğini vurgulayarak "Sayın Cumhurbaşkanı İran'ın Türkiye ile çok iyi ilişkileri olduğunu ve ortak çıkarlara sahip olduklarını söyledi. Türkiye ile ithalat ve ihracat anlamında da güçlü bir iş birliğimiz var." ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcıların tarım, ticaret ve turizm alanlarında İranlı firmalarla ortaklaşa otelcilik ve diğer alanlarda güzel projeler gerçekleştirebileceğine işaret eden Haşimi, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin turizm konusunda çok iyi bir tecrübesi var. Bu anlamda geçtiğimiz yıl gelirinin önemli bir bölümünü turizmden elde etti. Okuduğum oranlara göre turizm sektöründe dünyadaki en önde gelen devletlerden biri. Bu tecrübeleri İran'da da hayata geçirebilirler. Otelcilik ve turizm konusunda İran zemininden çok iyi yararlanabilirler. Türkiye'nin turizm tecrübesinden yararlanmak istiyoruz."

- "Türkmenler tarım, ticaret ve sanatta önemli bir faktör"

Türkmenistan, Kazakistan ve Asya ülkelerine komşu olan Gülistan eyaletinin hâlihazırda Çin, Rusya, Kazakistan, Türkmenistan ve diğer ülkelerle güçlü bir demir yolu projesinin olduğunu kaydeden Haşimi, "Rusya ile 10 milyar dolarlık iş birliği anlaşması imzaladık. İran'a İnceburun Kapısı ve Gürgan'dan giren mal 2 milyon tondan 12 milyon tona ulaşacak, yani kapasite 6 kat artacak." dedi.

Havyar ve Istakoz açısından Gülistan'ın ülkenin ikinci eyaleti olduğunu dile getiren Haşimi, tarım, maden, el sanatları ve ticarette de son yıllarda iyi bir gelişme katettiğini açıkladı.

Gülistan eyaletinin turizm, tarihi eser ve mekanlar açısından zengin bir bölge olduğunu aktaran Haşimi, "Son yıllarda UNESCO tarafından dünya mirası listesine alınan eserlerimiz de arttı. Festivaller konusunda da çok zengin bir zeminimiz var. Gülistan, İran'ın modelidir. Turizm açısından bin 500 tanınmış noktamız var." bilgisini paylaştı.

Haşimi, eyalete yatırım yapanlara önemli kolaylıklar sağlandığını ve Gülistan'ın daha fazla gelişmesi için otelcilik ve diğer alanlarda proje üretenlere destek verildiğini hatırlattı.

Gülistan eyaletinde yaşayan Sünni Türkmenlerle ilgili olarak da Haşimi, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkmenler Gülistan'ın en güzel kavimlerinden birisidir. Türkmenler yaklaşık 2 milyon nüfusu bulunan eyaletin yüzde 40'ını teşkil ediyor. Türkmenler, eyaletin yönetimiyle ilgili tüm çalışmaların bir parçasıdır. Hem il meclisi hem de İran Parlamentosunda temsilcileri bulunuyor. Türkmenler tarım, ticaret, sanat ve diğer konularda önemli bir faktör."

Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...Hemşireliği bırakıp porno yıldızı oldu! İşte son hali...
Düşen uçakta ölen Merve'nin babasından arkadaşlarına: Ben sizi düğününe çağıracaktımDüşen uçakta ölen Merve'nin babasından arkadaşlarına: Ben sizi düğününe çağıracaktım
Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladıMuharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gülistan İRAN turizm Türkiye Türkmen

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

At keserken yakalanan baba-oğuldan pes dedirten savunma!

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş'tan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Marmaris'i vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

Marmaris'i vuran hortumun yeni görüntüleri ortaya çıktı

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

WhatsApp'tan bu numara ararsa sakın açmayın!

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Samanların arasından servet çıktı!

Samanların arasından servet çıktı!

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili 9 sanık hakkında kırmızı bülten!

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesiyle ilgili 9 sanık hakkında kırmızı bülten!

İstanbul'dan geçti, herkes bakakaldı! Dünyanın en büyüğü

İstanbul'dan geçti, herkes bakakaldı! Dünyanın en büyüğü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.