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Türkiye’nin Üçüncü "Tür Say!” Etkinliği ODTÜ Yerleşkesinde yapıldı.

05.06.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğaseverlerin rehberler eşliğinde gözlem yaptığı etkinlikte katılımcıların bitki, kuş, kelebek gibi türlerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldığı etkinlik ODTÜ Yerleşkesi’nde yapıldı

Türkiye’nin Üçüncü "Tür Say!” Etkinliği ODTÜ Yerleşkesinde yapıldı.

Doğaseverlerin rehberler eşliğinde gözlem yaptığı etkinlikte katılımcıların bitki, kuş, kelebek gibi türlerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldığı etkinlik ODTÜ Yerleşkesi’nde yapıldı.

Doğa Koruma Merkezi (DKM), ODTÜ Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAM) ve EKOSAM Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle 2017’den beri düzenlenen etkinlik, bu yıl COVID-19 önlemleri sebebiyle sınırlı sayıda katılımcıyla yapıldı. 47 doğasever, 7 doğa gönüllüsü ve 4 uzmanın katıldığı etkinlik toplumun doğaya ilgisini artırmak için yapılmakta.

Doğa rehberlerinden Ahmet Furkan Tok, Türkiye’deki doğa çalışmalarının istenilen seviyede olmadığını vurgulayarak ODTÜ ormanının biyoçeşitlilik açısından önemli bir yer olduğunu söyledi. Ahmet Furkan Tok, doğayı sevmenin çocuk yaşta, aileler tarafından verilmesi gerektiğini belirtti.

Çocukluğunda ODTÜ ormanına ağaç diken katılımcılardan olan Tülin Şener Kılınç ise etkinliğe katılma amacının çocuklarının doğaya sahip çıkması olduğunu söyledi.

Katılımcıların doğayla bağ kurmasını gerektiğine vurgu yapan doğa rehberlerinden Yasemin Mutlu, “Türleri sayarken kendilerini doğanın parçası olduğunu görmeleri sağlıyoruz” dedi.

Tür Sayma nedir?

Tür Sayma, insanların belirli bir yerdeki tür çeşitliliğini keşfetmesi, toplumun doğaya ilgisini artırmak amacıyla; başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede toplum bilimi etkinliği olarak uygulanıyor. İsteyen herkesin katılabildiği bu etkinlikte katılımcılar doğada gözlemleyebildikleri canlıları uzmanlar yardımıyla tanımlıyor. Organizasyonun verdiği bilgilere göre ilki 2018 yılında ODTÜ’de yapılan Tür Say! etkinliğinde; 100 katılımcı doğa rehberleri eşliğinde bin 324 gözlem kaydetmiş, bunların bin 54’ünün teşhisi yapılabilmişti. En çok kayıt altına alınan beş tür; Anadolu melikesi (kelebek), saçlı keten (bitki), uyuzotu (bitki), İspanyol kraliçesi (kelebek) ve acı yavşan (bitki) oldu. 2019 yılındaki ikinci etkinlikteyse, 56 katılımcı tarafından bin 428 gözlem yapıldı, 260 tür belirlendi. En çok kayıt altına alınarak belirlenen beş tür, kuşburnu (bitki), nazuğum (kelebek), eşekdikeni (bitki), kan güvesi (kelebek), cücegözü (bitki) oldu.

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