Türkiye’nin Üçüncü "Tür Say!” Etkinliği ODTÜ Yerleşkesinde yapıldı.

Doğaseverlerin rehberler eşliğinde gözlem yaptığı etkinlikte katılımcıların bitki, kuş, kelebek gibi türlerin fotoğraflarını çekerek kayıt altına aldığı etkinlik ODTÜ Yerleşkesi’nde yapıldı.

Doğa Koruma Merkezi (DKM), ODTÜ Ekosistem Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKOSAM) ve EKOSAM Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle 2017’den beri düzenlenen etkinlik, bu yıl COVID-19 önlemleri sebebiyle sınırlı sayıda katılımcıyla yapıldı. 47 doğasever, 7 doğa gönüllüsü ve 4 uzmanın katıldığı etkinlik toplumun doğaya ilgisini artırmak için yapılmakta.

Doğa rehberlerinden Ahmet Furkan Tok, Türkiye’deki doğa çalışmalarının istenilen seviyede olmadığını vurgulayarak ODTÜ ormanının biyoçeşitlilik açısından önemli bir yer olduğunu söyledi. Ahmet Furkan Tok, doğayı sevmenin çocuk yaşta, aileler tarafından verilmesi gerektiğini belirtti.

Çocukluğunda ODTÜ ormanına ağaç diken katılımcılardan olan Tülin Şener Kılınç ise etkinliğe katılma amacının çocuklarının doğaya sahip çıkması olduğunu söyledi.

Katılımcıların doğayla bağ kurmasını gerektiğine vurgu yapan doğa rehberlerinden Yasemin Mutlu, “Türleri sayarken kendilerini doğanın parçası olduğunu görmeleri sağlıyoruz” dedi.