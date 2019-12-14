Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği konutu önüne Atatürk heykeli

Atatürk heykelinin ilk başta Üsküp Belediyesine yerleştirileceğini fakat bazı sıkıntılar nedeniyle bunun gerçekleşmediğini belirten Kara, "Biz de dedik ki madem buraya kadar gelmiş heykelimiz, burası da ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'mizin kadim kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'mizi var eden o eşsiz insanın yeri. Yani Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği topraklarına dahil edilsin istedik." diye konuştu.

Büyükelçi Kara, burada yaptığı konuşmada, heykelin dikilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, Türkiye Yardım Sevenler Derneği Genel Başkanı Dilek Bayazıt, Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği tarafından Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğine hediye edilen devlet sanatçısı heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapılan heykel, büyükelçilik konutu önüne yerleştirildi.

Kara, davet ettikleri Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ve Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'un programlarından ötürü törene katılamadıklarını kaydederek, "Şunu gördük, Mustafa Kemal Atatürk bütün dünya tarafından benimsenmiş. Özellikle ve özellikle Makedonya'nın bir evladı olarak Türkiye'ye bu kadar yardımları olmuş, Türkiye'de sayısız hizmetler yapmış bir büyüğümüzü burada ilelebet anacağız." dedi.

Çarşamba sabahı 3 yılı aşkın süreyle görev yaptığı Üsküp'ten ayrılacağını aktaran Kara, burada çok güzel kadim dostlar edindiğini ve asla unutmayacağını dile getirdi.

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Genel Başkanı Bayazıt da "Atamızın atalarının doğduğu toprakta olmaktan, devletimizin topraklarına atamızı emanet etmekten çok onurlu ve gururluyuz. Bizim pusulamız, yolumuz önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri. Burada hepimiz birer Atatürk sevdalısıyız." ifadelerini kullandı.

Atatürk heykelinin Üsküp'te dikilmesini öneren Türkiye Yardım Sevenler Derneği Beyoğlu Şube Başkanı Saadet Suyolcuoğlu da hayatı boyunca bir yere Atatürk heykeli dikmek istediğini kaydetti.

