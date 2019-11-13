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Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kuzey Makedonya'yı terör örgütlerine karşı uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 20:58 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Kuzey Makedonya'yı terör örgütlerine karşı uyardı

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunduğu coğrafyayı daha güvenli hale getirmek için yurt içinde ve dışında terörle mücadele operasyonlarına devam ettiğini hatırlatarak, "Dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü bu mücadelede beklenen desteği maalesef şimdiye kadar sunmamıştır/sunmamaktadır." uyarısında bulundu.

Büyükelçiliğin internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin terörle mücadelesini, herkesçe bilinen güçlerin taşeronluğunu yapan başta FETÖ olmak üzere PKK/KCK PYD/YPG, DEAŞ, DHKP-C gibi tüm terör örgütlerinin sonu getirilene kadar kararlılıkla sürdüreceğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Dost ve kardeş ülke Kuzey Makedonya, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü bu mücadelede beklenen desteği maalesef şimdiye kadar sunmamıştır/sunmamaktadır. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin faili FETÖ terör örgütünün kurum ve kuruluşları (Zaman Makedonya, Yahya Kemal Okulları, MİBA, Şafak ve Tolerans Vakıfları gibi) bu ülkede hala faaliyetlerine aktif olarak devam etmektedir. Türkiye bu terörist örgütlerle olan mücadelesini sonuç alana kadar sürdürecek, özellikle Türkiye'den beslenip Türkiye'ye kurşun sıkmalarının önüne geçecektir. Söz konusu terör örgütlerinin kurum ve kuruluşlarında çalışanlar veya faaliyetlerine halen destek verenler, artık Türkiye'ye eskiden olduğu gibi rahatça giremeyeceklerdir. Bu hususun Türkiye ile gönül bağı olan dostlarımızca özellikle bilinmesini istiyoruz."

Türkiye'nin bu haklı insanlık mücadelesinde her zaman dostlarıyla birlikte hareket etmek istediği ve dost, kardeş ülkeleri yanında görmeyi arzuladığı vurgulanan açıklamada, "Her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti tek başına bu mücadeleyi verecek iradeye ve kuvvete sahip bir ülkedir." ifadesi kullanıldı.

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FETÖ Kuzey Makedonya Terörle Mücadele Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Üsküp

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