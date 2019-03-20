Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelesi BM'de anlatıldı

VİYANA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi’nde Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadelede etkili çalışmalarını ele alan bir yan etkinlik düzenlendi. Avusturya’nın başkenti Viyana’daki BM Ofisi’nde düzenlenen Uyuşturucu Maddeler Komisyonunun 62'inci oturumu kapsamında, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi koordinasyonunda emniyet, jandarma ve sahil güvenliğin uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesi konusunda yapılan çalışma ve operasyonlar anlatıldı. İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Ömer Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 62. oturum çerçevesinde Türkiye’nin uyuşturucu ile mücadele alanındaki çalışmalarını daha iyi anlatmak amacıyla BM yetkilileri tarafından kendilerine 3 stant açma imkanı sunulduğunu, bu durumun Türkiye’yi daha iyi anlatma açısından olumlu bir olanak olduğunu söyledi. Ulu, etkinlikte içişleri bakanlığı, emniyet ve jandarmadan uzmanların Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürüttüğü etkin mücadeleyi anlatan sunumlar yaptığını belirterek, şunları ifade etti:

"Erzurum’da yapılan ve yaklaşık 1,5 ton eroinin ele geçirildiği cumhuriyet tarihinin en önemli operasyonu başta olmak üzere, jandarmanın ele geçirdiği cumhuriyet tarihinin en yüksek miktarda kokain operasyonu, yine gümrük muhafaza birimlerinin yakaladığı en büyük miktarda esrar operasyonları gibi bütün kurumlarımızın yaptığı başarılı çalışmaların burada bilinmesini istedik." Çalışmaların yalnız operasyonlarla sınırlı olmadığına değinen Ulu, Türkiye'nin geliştirdiği ve birçok ülke tarafından kullanılabilecek, uyuşturucu tehdidinin boyutlarını gösteren "Risk hesaplama metodu" adında bilimsel çalışmaya ilişkin de bilgilendirme yapıldığını dile getirdi. - PKK, uyuşturucudan yılda bir milyar dolar elde ediyor Ulu, Suriye’de yaşanan istikrarsızlık nedeniyle terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’ın uyuşturucu madde üretimi yaptıklarına dikkati çekerek, "Bizim yakalamaların büyük çoğunluğu bu bölgeden olunca, özellikle Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bunun delillerine ulaştık. Tüm Türkiye’de bir yıl içerisinde terör örgütü PKK’nın bu işten elde ettiği gelirin yaklaşık bir milyar dolar olduğunu düşünüyoruz." dedi.