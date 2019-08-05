"Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır"

Yıldırım, daha sonra aynı mahallede ikindi namazını kıldı ve mahalle muhtarı Ahmet Yiğen'in annesi Rukiye Yiğen'in cenaze namazına katıldı. Yıldırım mezarlıkta şehit asker Okan'ın kabri başında dua etti.

Binali Yıldırım, ilk olarak geçen mayıs ayında Hakkari Dağ Komando Tugayında vatani görevini yaparken beyin kanaması geçiren ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Topçu Er Emre Okan'ın (21) Umurcalı Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Kiraz Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden Yıldırım, ilçe sakinlerine Belediye Başkanı Saliha Özçınar'a sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Yıldırım, dün açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun dünyanın gıptayla baktığı bir proje olduğunu ve bunu kendilerinin yaptığını söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yol medeniyettir. 18 yıldır medeniyet için yolları böldük, hayatları kurtardık. Kirazlılar, yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz. Kiraz, İzmir'in en güney köşesinde yer alan bir ilçemiz. Bereketli bir ilçemiz, tarımıyla hayvancılığıyla güzel bir ilçemiz. Sizler alnınızın teriyle kazanıyorsunuz. Bütün İzmir'i besliyorsunuz, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap veriyorsunuz. Tabii ki ihtiyaçlarımız bitmez. Bu ihtiyaçları giderecek irade ve kararlılık olacak. 18 yıldır liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülkemiz için geleceğimiz için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

- "Türkiye büyük bir ülke"

"Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız." diyen Yıldırım, şunları kaydetti: