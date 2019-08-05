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"Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 20:43 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım: - "Bölgenin Türkiye'ye ihtiyacı var. Güçlü Türkiye demek, güçlü Orta Doğu demektir. Güçlü Türkiye demek, huzur içinde barış yaşayan dünya demektir. Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır" - "Akdeniz'de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını oldu bittiye getirip ellerinden almaya çalışanlara da Türkiye garantör olarak gereken karşılığı veriyor"

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "Bölgenin Türkiye'ye ihtiyacı var. Güçlü Türkiye demek, güçlü Orta Doğu demektir. Güçlü Türkiye demek, huzur içinde barış yaşayan dünya demektir. Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır." dedi.

Yıldırım, İzmir'in Kiraz ilçesinde ziyaretlerde bulundu, ilçe sakinlerine hitap etti.

Binali Yıldırım, ilk olarak geçen mayıs ayında Hakkari Dağ Komando Tugayında vatani görevini yaparken beyin kanaması geçiren ve sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Topçu Er Emre Okan'ın (21) Umurcalı Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Şehit askerin babası Hüseyin, annesi Asude, ikiz kız kardeşleri Fadime ve Memduha Nur Okan'a başsağlığı dileyen Yıldırım, ailenin acısını paylaştığını dile getirdi.

Yıldırım, daha sonra aynı mahallede ikindi namazını kıldı ve mahalle muhtarı Ahmet Yiğen'in annesi Rukiye Yiğen'in cenaze namazına katıldı. Yıldırım mezarlıkta şehit asker Okan'ın kabri başında dua etti.

- "Yol medeniyettir"

Kiraz Belediyesi önünde vatandaşlara hitap eden Yıldırım, ilçe sakinlerine Belediye Başkanı Saliha Özçınar'a sahip çıktıkları için teşekkür etti.

Yıldırım, dün açılan İstanbul-İzmir Otoyolu'nun dünyanın gıptayla baktığı bir proje olduğunu ve bunu kendilerinin yaptığını söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yol medeniyettir. 18 yıldır medeniyet için yolları böldük, hayatları kurtardık. Kirazlılar, yolları böleriz Türkiye'yi böldürmeyiz. Kiraz, İzmir'in en güney köşesinde yer alan bir ilçemiz. Bereketli bir ilçemiz, tarımıyla hayvancılığıyla güzel bir ilçemiz. Sizler alnınızın teriyle kazanıyorsunuz. Bütün İzmir'i besliyorsunuz, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap veriyorsunuz. Tabii ki ihtiyaçlarımız bitmez. Bu ihtiyaçları giderecek irade ve kararlılık olacak. 18 yıldır liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ülkemiz için geleceğimiz için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

- "Türkiye büyük bir ülke"

"Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çünkü bölgenin Türkiye'ye ihtiyacı var. Güçlü Türkiye demek, güçlü Orta Doğu demektir. Güçlü Türkiye demek, huzur içinde barış yaşayan dünya demektir. Türkiye'nin varlığı bu bölgenin teminatıdır. Türkiye bunun için PKK bölücü terör örgütüyle mücadele ediyor. Bunun için FETÖ terör örgütüyle mücadele ediyor. DAEŞ ile mücadele ediyor. S-400 savunma sistemini aldık. Bundan rahatsız olanlar var. Vatandaşlarımızın emniyeti bizim için her şeyin üzerindedir. Kim ne derse desin bir vatandaşımızın burnunun bile kanamaması için gereken her türlü tedbiri alacağız. Akdeniz'de Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını oldu bittiye getirip ellerinden almaya çalışanlara da Türkiye garantör olarak gereken karşılığı veriyor. Türkiye, büyük bir ülke. Bu ülkede 82 milyon bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız."

Yıldırım, Kiraz halkına, yakında Halk Bankasının ilçede şube açacağı müjdesini verdi.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Kiraz

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