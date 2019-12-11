MAGAZİN

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Göktaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 11.12.2019 19:31 | Son Güncelleme

Büyükelçi Lütfullah Göktaş, "Sarıkamış şehitleri anısına", "Beyaz yürüyüş" ve "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflara oy verdi

VATİKAN (AA) - Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Göktaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini detaylı şekilde inceledi.

Haber kategorisinde Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı dolayısıyla Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Sis Dağı eteklerindeki Şıhkıranı mevkisinde 3 bin kişinin katılımıyla düzenlenen yürüyüşü konu alan Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı fotoğrafına oy veren Lütfullah Göktaş, "Sarıkamış Harekatı'nın 104'üncü yılı kapsamında Trabzon'daki yürüyüş hem anlamlı bir organizasyon olması hem de manzara açısından benim ilgimi çeken bir fotoğraf oldu." dedi.

Yaşam kategorisinde de Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş" başlıklı fotoğrafına oy veren Göktaş, şunları söyledi:

"Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Iğdır'da her taraf kara bürünmüş. Ama 2 evladımız kara rağmen azimli bir şekilde yürüyerek okullarına gidiyorlar. Fotoğrafta benim ilgimi çeken şey bu beyazlık, ki temizliğin de simgesi aynı zamanda, çocuklar da masumiyetin simgesi ve azmin kararlılığın göstergesi. O nedenle oyumu bu fotoğrafa kullanıyorum. Daha önce de çocuklarımız bu yoldan yürüdükleri için zaten orada bir anlamda patika oluşmuş vaziyette. Bu da son derece ilginç."

- Spor kategorisinde "Millilerden asker selamı"

Spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğrafına oy veren Büyükelçi Göktaş, "2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde oyuncularımızın asker selamı vermiş olmaları pek çok polemiği de beraberinde getirmişti. Ancak bu fotoğraf, sporcularımız da dahil olmak üzere Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin tüm kesimlerinin destek vermesini göstermesi açısından bence son derece anlamlı. O nedenle oyumuzu, asker selamı vermiş olan milli oyuncularımızın görüntülendikleri bu kare için kullanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
Uşak Üniversitesi’nde ’Uluslararası Anı Para Tasarımları Sergisi’Uşak Üniversitesi’nde ’Uluslararası Anı Para Tasarımları Sergisi’
Konya’da “Hz. Mevlâna ve Medeniyetlerde Vefa Sempozyumu” gerçekleştirildiKonya’da “Hz. Mevlâna ve Medeniyetlerde Vefa Sempozyumu” gerçekleştirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA "Yılın Fotoğrafları" oylaması Lütfullah Göktaş Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Şahsiyet dizisinin konusu ne, yönetmeni ve oyuncuları kimler?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Hayvancılık yapan Fatma Öncel prematüre buzağıya evinde bakıyor

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Camgöz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Van Kalesi’nin ’aynasına’ ziyaretçi akını

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

Netflix'in ikinci Türk dizisi"Atiye"nin galası yapıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

"Zamanın Mirası Fotoğraf Sergisi" açıldı

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

MDOB "Aşk İksiri" operasını sahneledi

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

“2. Türk Dünyası Filmleri Haftası” başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.